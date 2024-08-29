Чому місію перенесли?

Запуск, який спочатку був відкладений на день для проведення додаткових передпольотних перевірок, зіткнувся з подальшими затримками після того, як було виявлено витік гелію, інформує Техно 24. Тепер несприятливі погодні умови біля узбережжя Флориди, де, як очікується, космічний корабель Dragon приземлиться, змусили SpaceX ще більше відкласти місію.

А тим часом Перший ступінь ракети Falcon 9 перекинувся під час рекордного 23-го польоту

У зв'язку з несприятливими погодними умовами, які прогнозуються в районі падіння Dragon біля узбережжя Флориди, ми скасовуємо запуск Polaris Dawn на Falcon 9 сьогодні і завтра. Фахівці продовжать стежити за погодою в очікуванні сприятливих умов для запуску і повернення,

– зазначили у SpaceX.

Історична місія

Місія Polaris Dawn, яка має відправити чотирьох космічних туристів на орбіту Землі на борту капсули SpaceX Crew Dragon, буде знаковою з кількох причин.

До складу екіпажу входять повністю цивільні особи жодна з яких не є професійним астронавтом.

Командир місії Джаред Айзекман,

пілот Скотт "Кідд" Потіт,

спеціаліст місії Сара Гілліс,

другий спеціаліст Анна Менон (обидві інженери SpaceX).



Екіпаж місії Polaris Down / Фото SpaceX

Айзекман, який фінансує місію, здійснить вже другий свій космічний політ. Раніше він брав участь у місії Inspiration4 у вересні 2021 року.

Якщо місія пройде за планом, Айзекман і Гілліс здійснять перший в історії вихід у відкритий космос цивільних осіб під час комерційної місії.

Крім того, очікується, що космічний корабель Dragon підніметься на рекордну висоту 1400 кілометрів, що зробить цей політ одним з найвищих пілотованих польотів в історії.

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Коли відбудеться політ?

Наразі SpaceX не оголосила нову дату запуску, але місія точно не відбудеться 29 серпня, як передбачалося раніше. Місія Polaris Dawn розрахована на п'ять днів і є першою з трьох місій, що фінансуються фондом Isaacman, ще дві заплановані на майбутнє.