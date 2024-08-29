Falcon 9 успішно стартувала, її перший ступінь мав приземлитися на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. На жаль, після приземлення перший ступінь перекинувся на палубу.

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SpaceX визнала інцидент на своїй соціальній платформі X.

Попри невдачу з першим ступенем, другий ступінь місії працював бездоганно, здійснивши два запуски двигунів для успішного виведення супутників Starlink на цільову орбіту.

До цього запуску рекорд за кількістю польотів першого ступеня Falcon 9 становив 22 запуски.

Останнім SpaceX встановила новий рекорд – 23 польоти.

Слід зауважити, що навряд чи ракета-носій буде повторно використана для 24-ї місії, оскільки, за попередніми даними, двигуни намагалися запуститися після того, як ступінь перекинувся, що могло призвести до непоправних пошкоджень.

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SpaceX ще не оприлюднила детального звіту про інцидент, але космічні ентузіасти уважно стежитимуть за результатами розслідування, оскільки воно може вплинути на майбутні стратегії та місії з повторного використання.