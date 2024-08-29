Falcon 9 успешно стартовала, ее первая степень должна была приземлиться на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. К сожалению, после приземления первая ступень опрокинулась на палубу.

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SpaceX признала инцидент на своей социальной платформе X.

Несмотря на неудачу с первой степенью, вторая степень миссии работал безупречно, совершив два запуска двигателей для успешного вывода спутников Starlink на целевую орбиту.

До этого запуска рекорд по количеству полетов первой ступени Falcon 9 составлял 22 запуска.

Последним SpaceX установила новый рекорд– 23 полета.

Следует заметить, что вряд ли ракета-носитель будет повторно использована для 24-й миссии, поскольку, по предварительным данным, двигатели пытались запуститься после того, как степень опрокинулась, что могло привести к невосполнимым повреждениям.

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SpaceX еще не обнародовала детальный отчет об инциденте, но космические энтузиасты будут внимательно следить за результатами расследования, поскольку оно может повлиять на будущие стратегии и миссии по повторному использованию.