"К черту Илона": вандалы осквернили десятки Cybertruck на стоянке

Многие не любят Илона Маска. Кто-то упрекает его за разрушение устоявшейся системы, которая годами формировалась в Twitter, кто-то не воспринимает его любви к теориям заговоров и антинаучным взглядам, другие же не могут ему простить поддержку республиканцев. Но какой бы ни была причина в этой истории, она побудила неизвестных лиц попортить десятки Cybertruck, которые производит компания Маска.

Что произошло

Сообщается, что ненавистники Илона Маска добрались до парковки во Флориде, на которой Tesla Cybertruck ожидают доставки. На видео можно увидеть ряд пикапов, на которых написаны нецензурные выражения: "F*ck Elon", что в наиболее нейтральном ключе можно перевести как "К черту Илона". Надписи баллончиком для граффити появились на капотах и дверях.

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Tesla ненадолго приостановила поставки Cybertruck из-за проблемы с двигателем стеклоочистителя. Это привело к тому, что во многих местах по всей территории США пикапы десятками скопились на стоянках в ожидании доставки. Судя по всему, компания даже пользуется обычными платными парковками, покупая для себя там места для складирования пикапов, поскольку за последние несколько дней в сети начали появляться другие ролики, на которых люди безуспешно пытаются найти места для парковки, но те заполнены Cybertruck.

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Неизвестно, именно это стало причиной того, что кто-то разрисовал машины нецензурной бранью, или что-то другое, но фактом остается то, что никто пока не знает, чьих рук это дело. Отмечается, что место преступления – это арендованная парковка в Форт-Лодердейле. Поэтому вполне вероятно, что кому-то просто не хватило места.

Неизвестно также, или граффити с надписью "F*ck Elon" можно легко удалить, или транспортные средства неотвратимо повреждены.

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Напомним, недавно из Cybertruck начали активно делать машины полиции. Так, одна американская компания модифицирует пикапы для государственных органов в США, а полиция в Дубае уже получила неназванное количество таких машин и начала ими пользоваться.