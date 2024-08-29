Telegram мог занижать количество европейских пользователей, ЕС расследует случай

Европейский Союз инициировал расследование в отношении Telegram из-за подозрений, что компания занизила количество своих пользователей в ЕС. Расследование должно выяснить, превышает ли база пользователей Telegram 45 миллионов в Европе – порог, по которому на платформу распространяются более строгие правила модерации контента в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Telegram обвиняют в умышленном занижении количества пользователей в Европе, чтобы избежать классификации как "очень большой онлайн-платформы", что накладывает на нее дополнительные регуляторные обязательства.

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В частности говорится об усилении комплаенса, модерации контента, независимого аудита и обязательного обмена данными с Европейской комиссией. Расследование началось после февральского заявления Telegram о том, что у него 41 миллион пользователей в ЕС, и эта цифра сейчас проверяется.

В рамках DSA Telegram должен был предоставить обновленные данные о пользователях в этом месяце, но не сделал этого, лишь заявив, что у него "значительно меньше, чем 45 миллионов активных пользователей в ЕС". Это не похоже на правдивые факты, поэтому потенциальное нарушение DSA побудило ЕС самостоятельно проверить реальное количество пользователей Telegram.

Арест Павла Дурова

Томас Регнье, представитель Еврокомиссии по вопросам цифровых технологий, отметил, что ЕС может классифицировать платформы как крупные на основе собственных расчетов, если предоставленные данные будут считаться неточными.

Это расследование разворачивается на фоне истории с задержанием Павла Дурова во Франции и обвинением в многочисленных нарушениях из-за вероятной преступной деятельности на платформе.

Обвинения включают распространение материалов с изображением сексуального насилия над детьми, торговлю наркотиками и ряд другой незаконной деятельности.

Сейчас судья освободил Дурова под залог в 5 миллионов евро и назначил ему судебный надзор с запретом покидать Францию.

Между тем популярность Telegram в мире стремительно выросла. Компания заявляет, что количество его пользователей в мире приближается к 1 миллиарду.

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Следует заметить, что результат расследования ЕС может иметь значительные последствия для Telegram, потенциально заставив платформу придерживаться более строгих правил, если окажется, что ее база пользователей в Европе превышает порог в 45 миллионов.