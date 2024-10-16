Дополнительная аутентификация в выбранных приложениях

Одной из выдающихся особенностей Android 15 является введение "личного пространства" для приложений, которые пользователи хотят держать скрытыми от других людей, которые могут получить доступ к их устройству.

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Эта функция особенно полезна для конфиденциальных приложений, таких как социальные сети, программы для знакомств или банковские сервисы. Доступ к этим скрытым приложениям потребует дополнительной аутентификации, что обеспечит большую конфиденциальность для пользователей.

Обновление для складных смартфонов

Android 15 также предлагает расширенную функциональность для складных устройств и планшетов. Теперь пользователи могут закреплять и откреплять панель задач для более быстрого доступа к часто используемым приложениям.

Кроме того, новая функция позволяет пользователям объединять два часто используемые приложения в одну иконку, что позволяет запускать оба одновременно одним нажатием.

Обновление безопасности Android 15

Серьезным обновлением системы безопасности в Android 15 стала новая функция блокировки при краже, работающая на основе искусственного интеллекта. Эта функция автоматически блокирует телефон, если обнаруживает, что устройство было похищено, например, если его силой вырвали из рук пользователя.

Другая функция, удаленная блокировка, позволяет пользователям заблокировать свое устройство от другого устройства Android с помощью телефонного номера и проверки безопасности.

Важно! Google подтвердила, что большинство устройств Android 10 и более новых версий получат эти функции защиты от краж, причем некоторые пользователи уже имеют к ним доступ.

Октябрьское обновление для Pixel

В дополнение к этим обновлениям, Google также начала внедрять октябрьское обновление Pixel Feature Drop, которое включает режим ночного прицела для Instagram, что улучшает качество фотографий в условиях низкой освещенности.

Обновление также предоставляет расширенные возможности управления инструментом Audio Magic Eraser. В ближайшие недели пользователи Pixel получат возможность беспрепятственно передавать файлы между планшетами и смартфонами Pixel, просто разместив устройства рядом друг с другом.

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Android 15 была впервые выпущена в прошлом месяце в рамках проекта Android Open Source Project, но до сих пор она не была доступна на устройствах Pixel. Полный список функций, включенных в Android 15, можно найти на официальном сайте Google.