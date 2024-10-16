Додаткова автентифікація у вибраних застосунках

Однією із визначних особливостей Android 15 є запровадження "особистого простору" для застосунків, які користувачі хочуть тримати прихованими від інших людей, які можуть отримати доступ до їхнього пристрою.

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Ця функція особливо корисна для конфіденційних застосунків, таких як соціальні мережі, програми для знайомств або банківські сервіси. Доступ до цих прихованих програм вимагатиме додаткової автентифікації, що забезпечить більшу конфіденційність для користувачів.

Оновлення для складаних смартфонів

Android 15 також пропонує розширену функціональність для складаних пристроїв і планшетів. Тепер користувачі можуть закріплювати та відкріплювати панель завдань для швидшого доступу до часто використовуваних програм.

Крім того, нова функція дозволяє користувачам об'єднувати два часто використовувані застосунки в одну іконку, що дає змогу запускати обидва одночасно одним натисканням.

Оновлення безпеки Android 15

Серйозним оновленням системи безпеки в Android 15 стала нова функція блокування при крадіжці, що працює на основі штучного інтелекту. Ця функція автоматично блокує телефон, якщо виявляє, що пристрій було викрадено, наприклад, якщо його силоміць вирвали з рук користувача.

Інша функція, віддалене блокування, дозволяє користувачам заблокувати свій пристрій від іншого пристрою Android за допомогою телефонного номера та перевірки безпеки.

Важливо! Google підтвердила, що більшість пристроїв Android 10 і новіших версій отримають ці функції захисту від крадіжок, причому деякі користувачі вже мають до них доступ.

Жовтневе оновлення для Pixel

На додаток до цих оновлень, Google також почала впроваджувати жовтневе оновлення Pixel Feature Drop, яке включає режим нічного прицілу для Instagram, що покращує якість фотографій в умовах низької освітленості.

Оновлення також надає розширені можливості керування інструментом Audio Magic Eraser. У найближчі тижні користувачі Pixel отримають можливість безперешкодно передавати файли між планшетами та смартфонами Pixel, просто розмістивши пристрої поруч один з одним.

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Android 15 була вперше випущена минулого місяця в рамках проєкту Android Open Source Project, але до цього часу вона не була доступна на пристроях Pixel. Повний список функцій, включених в Android 15, можна знайти на офіційному сайті Google.