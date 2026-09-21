Как виртуальный тест оказался в реальном интернете

Во время майской оценки кибербезопасности произошел инцидент, о котором теперь сообщило издание Cyber Security News. Независимая организация Irregular проводила учебные соревнования в формате "захвата флага".

Модель Gemini получила задание найти информацию о вымышленной фирме внутри изолированного симулятора. Однако разработчики оставили искусственному интеллекту доступ в интернет, а название вымышленной компании совпало с названием реально существующей организации. Это совпадение превратило безопасный тестовый сценарий в реальный контакт с чужой инфраструктурой.

Gemini использовал общедоступную информацию и искал учетные данные для трех веб-сайтов, которые, по его мнению, входили в сферу оценки,

– сказала Хизер Адкинс, вице-президент по инженерии безопасности Google.

В одном случае искусственный интеллект многократно подбирал пароли, пока не получил доступ к защищенной системе. В двух других случаях ИИ-модель нашла открытые учетные данные в публичных онлайн-репозиториях и использовала их для входа. Сразу после получения доступа Gemini прекратил любую активность.

Представители Google уведомили пострадавшие организации и отметили, что инцидент не нанес никакого ущерба. В компании уверяют, что этот случай не считают отклонением от целей искусственного интеллекта, а лишь ошибкой контроля среды.

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Проблемы изоляции и выводы для безопасности

Компания Irregular ранее проводила аналогичные испытания для моделей OpenAI, Anthropic и Meta, что свидетельствует об общей проблеме слабой изоляции между тестовыми задачами и реальными системами. Инцидент доказал, что для проникновения в защищенные системы искусственного интеллекта даже не понадобились сложные цепочки эксплойтов – обычного подбора паролей и оставленных в сети ключей оказалось вполне достаточно.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что разработчики должны строго ограничивать сетевой доступ тестовых агентов, проверять DNS-контроль и изолировать тестовые среды. Организациям также рекомендуют регулярно менять обнаруженные пароли, внедрять многофакторную аутентификацию и сканировать репозитории кода на наличие утечек данных.