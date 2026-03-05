"Для меня это был шок": на "Академике Вернадском" зафиксировали исторически высокую температуру

Руководительница 31-й украинской антарктической экспедиции Анжелика Ганчук сообщила о беспрецедентном потеплении на станции "Академик Вернадский". В феврале температура воздуха все время держалась выше нуля, а показатели океана достигли исторического максимума.

Ледники региона существенно уменьшились, что вызывает серьезные опасения ученых, пишет "Укринформ".

Что известно о беспрецедентном потеплении?

На станции "Академик Вернадский" в этом году зафиксировали исторически высокие показатели температуры воздуха и океана. Анжелика Ганчук, которая сейчас проходит пересменку на станции, отметила, что за последние 3 – 4 года ледники в регионе существенно уменьшились.

Для меня это был шок. Ледники настолько сильно уменьшились, что я такого не ожидала,

– рассказала Ганчук.

По ее словам, этом году наблюдался беспрецедентный случай: температура воздуха весь февраль фактически не опускалась ниже нуля. Это означает, что в течение очень длительного периода в регионе царило повышенное тепло, чего раньше не наблюдалось.

"Раньше здесь такой температуры океана никогда не было, настолько высокой", – добавила руководительница экспедиции.

Ганчук также подчеркнула, что за последние годы изменения в ледниковом покрове региона стали очень заметными. Ледники, которые ранее занимали большие площади, сейчас заметно уменьшились, что стало для нее шоком после предыдущих экспедиций.

В этом году была зафиксирована самая высокая температура океана в истории наблюдений в этом регионе Антарктики. В предыдущие годы таких показателей не наблюдалось.

Экспедиционная команда отмечает, что такие явления подчеркивают важность мониторинга состояния ледников и температурных изменений в Антарктике, поскольку эти показатели влияют на экологический баланс региона.

Что известно о станции "Академик Вернадский"?