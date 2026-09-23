Во вторник сайт по поиску работы в Федеральном бюро расследований США подвергся дефейсу – его главную страницу заменили сообщением от хакерской группировки ShinyHunters. Об этом пишет Gizmodo.

Что произошло с сайтом ФБР?

На странице появилась надпись о том, что сайт якобы"захвачен ShinyHunters". Группа заявила, что получила доступ к личной информации сотрудников ФБР, в частности к домашним адресам, номерам телефонов и данным об их семьях.

На собственном сайте, посвященном утечкам данных, а также в сообщениях журналистам представители группировки утверждали, что располагают информацией "почти обо ВСЕХ агентах ФБР и людях, подававших заявки на работу в ФБР". Представитель ShinyHunters заявил изданию 404 Media: "Мы взломали ФБР. У нас есть данные обо всех сотрудниках и кандидатах".

В то же время масштаб заявленной атаки пока не подтвержден самим ФБР. Представители бюро сообщили, что знают о заявлениях относительно несанкционированной активности, затронувшей сайт FBIjobs.gov, и проводят расследование.

К вторнику после обеда поддельный баннер с сайта удалили. При этом Apply.fbijobs.gov и портал для кандидатов на должность специального агента оставались недоступными.

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ShinyHunters также оставили на взломанной странице сообщение, что "у нас гораздо больше, чем мы здесь заявляем". В конце хакеры написали "Спасибо за внимание к этому вопросу" – фразу, напоминающую типичный стиль завершения постов президента США Дональда Трампа в соцсетях. По словам группировки, атака началась в понедельник вечером.

Какие данные могли оказаться у хакеров?

ShinyHunters передала части якобы похищенного массива данных нескольким редакциям, среди которых 404 Media, Reuters и BleepingComputer.

Более обширная выборка, которую изучили 404 Media и Reuters, содержала информацию примерно о 5 000 человек, которых группировка называет сотрудниками ФБР. В таблицах были указаны адреса, номера телефонов, даты рождения, а в отдельных случаях – информация о супругах.

Журналисты смогли подтвердить подлинность части информации. 404 Media сопоставило некоторые номера телефонов с именами людей, указанными рядом с ними. Другие номера уже были связаны с сотрудниками Министерства юстиции США в архиве старых утечек данных, касавшихся четвертого округа.

Reuters дополнительно проверило имена, адреса и номера социального страхования по базам кредитных бюро и тому же архиву старых утечек. Журналисты обнаружили как минимум 10 совпадений, среди которых, по данным издания, был директор ФБР Кеш Патель.

В то же время эти проверки не доказывают, что хакеры действительно получили доступ ко всей кадровой системе ФБР или похитили информацию непосредственно из актуальных баз бюро. Reuters не удалось установить происхождение файла. Остается неизвестным, была ли информация получена из действующих систем ФБР или могла быть сформирована на основе данных предыдущих утечек.

Именно это является одним из ключевых вопросов расследования. Наличие подлинных персональных данных в образце еще не означает, что ShinyHunters получили доступ ко всем системам, о которых заявляют.

Почему ShinyHunters требуют от ФБР?

ShinyHunters заявляет, что целью атаки не является получение денег. Когда 404 Media спросило представителей группировки о возможном вымогательстве выкупа, они назвали свои действия не "вымогательством", а "принуждением".

"Это не имеет финансовой мотивации", – заявил представитель группы.

На сайте утечек ShinyHunters дали ФБР одну неделю, чтобы исправить или удалить майский отчет, который хакеры считают содержащим "ложные обвинения" в отношении их деятельности. Речь идет о сообщении от 15 мая, опубликованном Центром по приему жалоб на интернет-преступления ФБР. Оно появилось после атаки ShinyHunters на платформу Canvas компании Instructure во время выпускных экзаменов.

В майском предупреждении ФБР заявляло, что ShinyHunters использует "реальные или преувеличенные утверждения о доступе" к данным жертв, чтобы оказывать на них давление.

Бюро также отмечало, что участники группировки могут использовать преследование в рамках атак, в частности отправлять угрожающие сообщения и звонить жертвам и членам их семей. В некоторых случаях, по данным ФБР, речь шла о преднамеренных ложных вызовах полиции по адресам жертв, известных как swatting.

ShinyHunters отрицает связь с такими атаками, а также свою причастность к The Com и заявления о владении компрометирующими фотографиями или видео для последующего шантажа.

В комментарии Axios группировка заявила, что "низкоквалифицированные злоумышленники" используют название ShinyHunters. The Register группа сообщила, что хочет, чтобы ФБР "исправило или отозвало свои заявления, содержащие существенные ложные обвинения". При этом хакеры не объяснили, что именно они сделают с похищенными данными, если ФБР откажется выполнить их требование.

Как ShinyHunters якобы проникли в системы?

Представитель группировки рассказал 404 Media, что для атаки якобы использовали ранее неизвестную уязвимость в программном обеспечении Oracle PeopleSoft.

По версии ShinyHunters, через нее злоумышленники получили доступ к облачной инфраструктуре Amazon GovCloud, после чего смогли скачать от 2 до 3 ТБ данных. Позже представитель группировки рассказал PCMag еще одну деталь: якобы именно сайт вакансий ФБР стал отправной точкой проникновения, после чего хакеры смогли перемещаться между различными сервисами и базами данных бюро.

"Мы смогли перемещаться между различными сервисами и получить доступ к различным сервисам и базам данных ФБР. Мы скачали все", – заявил представитель ShinyHunters.

Однако эта версия пока не подтверждена ни ФБР, ни Oracle, ни Amazon. По информации источника Politico, по состоянию на вторник следователи также не подтвердили утверждение об уязвимости PeopleSoft. BleepingComputer сообщило еще об одном заявлении группировки. Хакеры якобы обнаружили вторую уязвимость в PeopleSoft и уже используют ее для атак на других жертв, среди которых могут быть большие компании из списка Fortune 500. Это утверждение также остается неподтвержденным.

Документ с требованиями на сайте ShinyHunters адресован директору ФБР Кешу Пателю и Бретту Литерману, помощнику директора киберподразделения бюро.

Почему утечка адресов агентов может быть опасной?

Личные данные сотрудников правоохранительных органов представляют особую ценность для злоумышленников. Речь идет не только о возможности кражи личных данных. Домашние адреса, телефоны и информация о родственниках могут использоваться для преследования самих агентов и членов их семей.

Синтия Кайзер, бывшая высокопоставленная сотрудница киберподразделения ФБР, которая сейчас работает в компании Halcyon, рассказала Axios, что атака непосредственно на ФБР может привести к привлечению дополнительных ресурсов для поиска злоумышленников. Кайзер также объяснила Reuters , почему сам факт кражи персональных данных остается проблемой даже в том случае, если целью ShinyHunters было лишь заставить ФБР изменить публичные заявления.

Она напомнила о старой утечке 2016 года, данные из которой до сих пор используются для преследования агентов. "После того как эта информация похищена, ее используют навсегда", – сказала Кайзер. ShinyHunters уже имеет историю масштабных атак на компании и публикаций похищенной информации. Среди известных случаев – утечка данных компании по защите личности Aura после ее отказа заплатить выкуп, заявления о продаже информации 70 миллионов абонентов AT&T и схема вымогательства, связанная с данными пользователей Pornhub Premium.

Массовые утечки персональных данных становятся постоянной проблемой

Атака на ФБР происходит на фоне серии масштабных утечек персональной информации в 2026 году.

В начале сентября один из магазинов в даркнете выставил на продажу более 153 миллионов сканов водительских удостоверений граждан США и Канады. Среди них, по сообщениям, были документы, связанные с государственными служащими. Другой инцидент касался Polymarket. Обнаруженная на этой неделе уязвимость, по сообщениям, могла позволять злоумышленникам использовать номера социального страхования для доступа к уже созданным учетным записям.

Последствия подобных утечек выходят за рамки онлайн-мошенничества. Для владельцев криптовалют похищение персональных данных может создавать риск физических атак. Злоумышленники все чаще пытаются получить доступ не только к цифровым активам, но и непосредственно к их владельцам.

В случае с ФБР ситуация приобретает дополнительный аспект из-за характера работы людей, чьи данные могли оказаться в открытом доступе. В то же время по состоянию на 23 сентября 2026 года бюро продолжает расследование, а полный масштаб возможного проникновения и происхождение обнародованного массива данных остаются неустановленными.