Рекордный прирост скорости и новая архитектура

Как сообщает издание TechRadar, новый процессор устанавливает собственные рекорды производительности для мобильных устройств бренда. Он вошел в состав смартфона Mate XT 2 с тремя экранами, который вышел на китайский рынок по цене 19 999 юаней (примерно 2 980 долларов).

Чипсет получил девятиядерный центральный процессор LinxiCore с пиковой частотой 3,1 гигагерца, графический ускоритель Maleoon с поддержкой аппаратного трассирования лучей и нейросетевой модуль Da Vinci, способный запускать ИИ-модели на 30 миллиардов параметров непосредственно на устройстве.

Это самый мощный чип Kirin в истории компании,

– заявляет глава потребительской бизнес-группы Huawei Ричард Ю.

По данным разработчиков, Kirin 9050 Pro демонстрирует общий прирост производительности на 42% по сравнению с предыдущим Kirin 9020. По сравнению с Kirin 9030 Pro новинка обеспечивает на 24% более высокую однопоточную и на 52% более высокую многопоточную скорость обработки данных, а производительность графического рендеринга выросла сразу на 142%.

Технология "бутерброда" и сворачивания логики

Главной технической инновацией чипа стало использование технологии LogicFolding. Ее концепцию ранее представил руководитель полупроводникового подразделения Huawei Хэ Тинбо. Вместо традиционного уменьшения размера транзисторов инженеры разделили логическую структуру чипа на два активных кремниевых слоя, соединенных между собой.

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Около 50 миллионов вертикальных соединений с шагом примерно 1,5 микрометра позволили сократить расстояние для передачи сигналов. Благодаря этому компания увеличила плотность размещения элементов на 55% и снизила рабочее напряжение процессора.

Западное оборудование и реальные детали производства

Попытки компании полностью избавиться от американского влияния продолжаются уже не первый год. Еще в конце 2019 года представители бренда заявляли об отсутствии деталей из США в смартфоне Mate 30 Pro, однако журналисты и независимые исследователи быстро выяснили, что это не так.

Кроме того, аналитики из SemiAnalysis исследовали предыдущее поколение чипов и обнаружили, что китайский производитель SMIC использует 7-нанометровый технологический процесс N+3, права на который принадлежат TSMC. Для печати пластин компания по-прежнему использовала погружные сканеры нидерландской фирмы ASML, а также американское оборудование от Applied Materials и Lam Research, которое успели закупить до ужесточения экспортных ограничений в октябре 2022 года.

Новый Kirin 9050 Pro становится очередным шагом в длительной борьбе за технологический суверенитет после введения западных санкций, но пока неясно, насколько заявления китайской компании, которая помогла правительству построить концлагеря для уйгуров и современную систему слежения за гражданами, соответствуют действительности.