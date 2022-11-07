Как сообщает 24 канал, в твиттере Илона Маска появилось новое правило для всех, кто имеет аккаунт в соцсети. "Любой аккаунт, занимающийся пародированием без четкого указания "пародия", будет заблокирован навсегда".

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В следующем твите Маск добавил:

Раньше мы выдавали предупреждение перед блокировкой, но теперь, когда мы разворачиваем широкомасштабное обновление, предупреждения не будет.

Это довольно неожиданная новость от человека, который всего несколько дней назад написал в твиттере "Комедия теперь легальная в Twitter" после того, как получил полный контроль над компанией. Юмор законен – до тех пор, пока он следует правилам, которые, по словам Илона, могут измениться в любое время.

Флешмоб против Илона и первые блокировки

С тех пор как Маск пообещал, что его Twitter принесет "власть людям", предлагая верификацию каждому, кто готов заплатить 8 долларов за подписку, некоторые владельцы уже проверенных аккаунтов устроили флешмоб. Они переименовывают себя, по имени Илон Маск, отмечая проблему системы верификации, которая на самом деле теперь вообще не работает и не проверяет, кто контролирует учетную запись. Так, комики Кэти Гриффин и Сара Сильверман являются одними из тех, чьи аккаунты уже заблокированы или приостановлены в результате акции.

Что происходит в Twitter

Существующая политика Twitter уже содержит раздел, охватывающий понятия "пародии, комментарии и фан-аккаунты". Как разъяснили поздние твиты Маска, план состоит в том, чтобы применить строжайшее наказание за первое правонарушение, пропустив первые два уровня принудительного исполнения, перечисленные в текущей политике по пародированию и предоставлению обманчивых идентификационных данных.

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Несмотря на свое предварительное заявление, что никаких важных решений по контенту не будет принято до тех пор, пока Twitter не создаст совет по модерации контента голосующий за них, новый владелец сервиса принял это решение, очевидно, единолично.

Маск уже успел наделать хаос на ровном месте и принять, по крайней мере, на первый взгляд ряд очень странных и необдуманных решений. Куда эти приведет компании нам остается только наблюдать. Возможно все решится гораздо быстрее, чем мы считаем.