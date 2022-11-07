Як повідомляє 24 канал, у твітері Ілона Маска з'явилося нове правило для всіх, хто має обліковий запис у соцмережі. "Будь-який акаунт, що займається пародіюванням без чіткої вказівки "пародія", буде заблоковано назавжди".

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У наступному твіті Маск додав:

Раніше ми видавали попередження перед блокуванням, але тепер, коли ми розгортаємо широкомасштабне оновлення, попередження не буде.

Це доволі несподівана новина від людини, яка лише кілька днів тому написала у твітері "Комедія тепер легальна в Twitter" після того, як отримала повний контроль над компанією. Гумор є законним – до тих пір, поки він слідує правилам, які, за словами Ілона, можуть змінитися в будь-який час.

Флешмоб проти Ілона та перші блокування

З того часу, як Маск пообіцяв, що його Twitter принесе "владу людям", пропонуючи верифікацію кожному, хто готовий заплатити 8 доларів за підписку, деякі власники вже перевірених акаунтів влаштували флешмоб. Вони перейменовують себе, на ім'я Ілон Маск, наголошуючи на проблемі системи верифікації, яка насправді тепер насправді взагалі не працює і не перевіряє, хто контролює обліковий запис. Так, коміки Кеті Гріффін та Сара Сільверман є одними з тих, чиї акаунти вже заблокували або призупинили в результаті акції.

Що відбувається в Twitter

Існуюча політика Twitter вже містить розділ, що охоплює поняття "пародії, коментарі та фан-акаунти". Як роз'яснили пізніші твіти Маска, план полягає в тому, щоб застосувати найсуворіше покарання за перше правопорушення, пропустивши перші два рівні примусового виконання, перераховані в поточній політиці щодо пародіювання та наданні оманливих ідентифікаційних даних.

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Попри свою попередню заяву про те, що жодних важливих рішень щодо контенту не буде прийнято доти, доки Twitter не створить раду з модерації контенту, яка проголосує за них, новий власник сервісу прийняв це рішення, очевидно, одноосібно.

Маск вже встиг наробити хаосу на рівному місці та прийняти, принаймні, на перший погляд, низку дуже дивних та необдуманих рішень. Куди ци приведе компанії нам залишається лише спостерігати. Можливо все вирішиться значно швидше ніж ми вважаємо.