Еще в 1950 году физик Энрико Ферми задал вопрос, что впоследствии стало известным как "парадокс Ферми": если во Вселенной вероятно существуют миллионы развитых цивилизаций, то почему мы не видим никаких доказательств их существования? Астрофизик Робин Корбет из Университета Мэриленда и исследовательского центра NASA Годдарда предложил новое объяснение этого феномена, которое он назвал "радикальной обыденностью" (radical mundanity). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте Корнелльского университета

Смотрите также Конец теориям заговора: почему межзвездный объект 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем

Почему мы до сих пор не нашли инопланетян?

По мнению ученого, другие цивилизации в нашей галактике могут быть лишь немного технологически более продвинутыми, чем человечество. Поэтому они, как и мы, не имеют средств, чтобы обнаружить друг друга.

Они, возможно, дошли до уровня iPhone 42, а мы еще на iPhone 17 – разница есть, но не радикальная,

– шутит ученый.

Такая версия, по его мнению, более реалистична, чем сценарии о сверхразвитых или самоуничтоженных цивилизациях.

Альтернатива "великой тишине"

Согласно уравнению Дрейка, которое оценивает количество цивилизаций, способных передавать радиосигналы, в Млечном Пути их может быть немало. Если бы хоть одна из них развила мощные технологии, мы могли бы увидеть их "техносигнатуры" – например, искусственные радиосигналы, следы мегаструктур вроде сфер Дайсона или даже артефакты на Земле. Однако пока человечество не нашло ничего подобного.

Как сообщает Gizmodo, популярные теории объясняют эту "великую тишину" тем, что инопланетяне слишком развиты или сознательно избегают контактов. Другие считают, что все цивилизации в конце концов самоуничтожаются. Но Корбет считает такие предположения слишком крайними. Его версия проще: возможно, существует естественный предел развития, который не может преодолеть ни одна цивилизация.

Возможно, галактика просто скучна

По гипотезе Корбета, человечество уже приближается к верхней границе технического прогресса. Другие цивилизации могли достичь подобного уровня и остановиться, не создав средств для межзвездных путешествий или глобальных сигналов. Со временем интерес к космическим исследованиям у них просто угасает.

Даже если эта теория правильная, шанс найти инопланетян все же остается. Корбет предполагает, что мы можем случайно зафиксировать "утечку"их радиосигналов благодаря усовершенствованным телескопам. Однако он предупреждает: даже если это произойдет, революции не будет. "Это открытие будет иметь огромное значение, но вряд ли сделает нас технологически сильнее", – отмечает ученый.

Что нашли ученые в "капсуле времени" с Луны?

Ученые NASA впервые исследовали образцы лунного грунта, привезенные миссией "Аполлон-17" более 50 лет назад. Результаты анализа оказались неожиданными и могут изменить представление о том, как образовался спутник Земли.

Ученые использовали масс-спектрометр вторичных ионов для анализа образцов, которые астронавты собрали с помощью специальных трубок, погруженных на глубину 60 сантиметров под поверхность Луны. Их целью было изучение вулканической породы, которая в прошлом могла быть частью лунной мантии. Это исследование должно было больше рассказать о происхождении спутника. Новый анализ изотопов серы дал кардинально другие результаты. Оказалось, что Луна, вероятно, обеднена серой-33 (один из четырех стабильных изотопов серы) по сравнению с земными породами.