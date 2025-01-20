Edits будет ориентирован на пользователей, которые редактируют видео на своих смартфонах, и предложит такие функции, как улучшенное качество записи, возможность сохранения черновиков, доступ к популярным аудиотрекам, аналитика по эффективности Reels и вкладка вдохновения, сообщает 24 Канал. Приложение также будет иметь стандартный набор инструментов для редактирования видео.

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После объявления о запуске Edits пользователи соцсетей начали сравнивать его с CapCut – популярным приложение для редактирования видео от владельца TikTok, компании ByteDance. В ответ на это Моссери отметил, что Edits ориентирован больше на создателей контента, чем на обычных пользователей.

Хотя приложение еще недоступно, пользователи iOS уже могут оформить ожидание на установку в App Store, а версия для Android появится в ближайшее время. Ожидается, что Edits выйдет в феврале, однако на странице приложения в App Store указана дата релиза – 13 марта.

Каким будет Edits

По словам Моссери, первая версия приложения будет неполной, и пользователям придется проявить терпение. Он также отметил, что разработка Edits длилась несколько месяцев и он будет существенно отличаться от CapCut.

Среди ключевых особенностей программы – расширенный набор инструментов для редактирования с использованием искусственного интеллекта, индивидуальная работа с каждым клипом или видео, а также детальные аналитические данные об успешности контента.

Одним из преимуществ Edits над CapCut станет отсутствие водяного знака на экспортируемых видео.

Недавно CapCut добавил водяной знак в угол видео, что вызвало недовольство среди пользователей.

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Анонс Edits состоялся на фоне возвращения TikTok к работе в США после кратковременного блокирования, которое длилось менее суток. Ожидается, что CapCut также возобновит свою работу в ближайшее время. Дональд Трамп, который вступает в должность президента США 20 января, пообещал издать указ, что даст ByteDance дополнительное время для решения вопросов относительно будущего TikTok в США.