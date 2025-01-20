Edits будет ориентирован на пользователей, которые редактируют видео на своих смартфонах, и предложит такие функции, как улучшенное качество записи, возможность сохранения черновиков, доступ к популярным аудиотрекам, аналитика по эффективности Reels и вкладка вдохновения, сообщает 24 Канал. Приложение также будет иметь стандартный набор инструментов для редактирования видео.
Читайте на сайте Как запрет TikTok в США повлиял на американских пользователей
После объявления о запуске Edits пользователи соцсетей начали сравнивать его с CapCut – популярным приложение для редактирования видео от владельца TikTok, компании ByteDance. В ответ на это Моссери отметил, что Edits ориентирован больше на создателей контента, чем на обычных пользователей.
Хотя приложение еще недоступно, пользователи iOS уже могут оформить ожидание на установку в App Store, а версия для Android появится в ближайшее время. Ожидается, что Edits выйдет в феврале, однако на странице приложения в App Store указана дата релиза – 13 марта.
Каким будет Edits
По словам Моссери, первая версия приложения будет неполной, и пользователям придется проявить терпение. Он также отметил, что разработка Edits длилась несколько месяцев и он будет существенно отличаться от CapCut.
Среди ключевых особенностей программы – расширенный набор инструментов для редактирования с использованием искусственного интеллекта, индивидуальная работа с каждым клипом или видео, а также детальные аналитические данные об успешности контента.
Одним из преимуществ Edits над CapCut станет отсутствие водяного знака на экспортируемых видео.
Смотрите также Маск рассматривает возможность запуска альтернативы TikTok для усиления платформы X
Анонс Edits состоялся на фоне возвращения TikTok к работе в США после кратковременного блокирования, которое длилось менее суток. Ожидается, что CapCut также возобновит свою работу в ближайшее время. Дональд Трамп, который вступает в должность президента США 20 января, пообещал издать указ, что даст ByteDance дополнительное время для решения вопросов относительно будущего TikTok в США.