Edits буде орієнтований на користувачів, які редагують відео на своїх смартфонах, і запропонує такі функції, як покращена якість запису, можливість збереження чернеток, доступ до популярних аудіотреків, аналітика щодо ефективності Reels та вкладка натхнення, повідомляє 24 Канал. Застосунок також матиме стандартний набір інструментів для редагування відео.

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Після оголошення про запуск Edits користувачі соцмереж почали порівнювати його з CapCut – популярним застосунок для редагування відео від власника TikTok, компанії ByteDance. У відповідь на це Моссері зазначив, що Edits орієнтований більше на творців контенту, ніж на звичайних користувачів.

Хоча програма ще недоступна, користувачі iOS вже можуть оформити очікування на встановлення в App Store, а версія для Android з'явиться найближчим часом. Очікується, що Edits вийде у лютому, однак на сторінці застосунку в App Store зазначено дату релізу – 13 березня.

Яким буде Edits

За словами Моссері, перша версія програми буде неповною, і користувачам доведеться проявити терпіння. Він також зауважив, що розробка Edits тривала кілька місяців і він буде суттєво відрізнятися від CapCut.

Серед ключових особливостей програми – розширений набір інструментів для редагування з використанням штучного інтелекту, індивідуальна робота з кожним кліпом або відео, а також детальні аналітичні дані про успішність контенту.

Однією з переваг Edits над CapCut стане відсутність водяного знака на експортованих відео.

Нещодавно CapCut додав водяний знак у кут відео, що викликало незадоволення серед користувачів.

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Анонс Edits відбувся на тлі повернення TikTok до роботи у США після короткочасного блокування, яке тривало менше ніж добу. Очікується, що CapCut також відновить свою роботу найближчим часом. Дональд Трамп, який вступає на посаду президента США 20 січня, пообіцяв видати указ, що дасть ByteDance додатковий час для вирішення питань щодо майбутнього TikTok у США.