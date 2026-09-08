Астронавты, которые длительное время находятся на Международной космической станции, после возвращения на Землю нередко сталкиваются с изменениями в организме, схожими с теми, которые обычно связывают со старением. Об этом пишет Phys.

Почему космос может стать лабораторией для изучения старения?

У них может ухудшаться состояние мышц, костей, сердечно-сосудистой системы и других физиологических показателей. Особенность космических полетов заключается в том, что некоторые из этих изменений возникают значительно быстрее, чем аналогичные процессы у людей на Земле.

Часть негативных последствий может исчезать в течение нескольких месяцев после возвращения астронавтов домой. В то же время другие изменения могут сохраняться дольше. Именно это поставило перед учеными интересный вопрос: можно ли использовать космос для изучения механизмов старения и поиска способов замедлить или даже частично обратить вспять возрастные изменения у людей?

Космический полет создает для организма необычные условия. Астронавты живут в условиях очень низкой гравитации, подвергаются более сильному воздействию космического излучения и сталкиваются с нарушениями сна.

Из-за этого процессы, которые на Земле могут развиваться десятки лет, в космосе иногда проявляются в течение недель или месяцев. Фактически космический полет позволяет ученым увидеть отдельные механизмы старения в своеобразном "ускоренном режиме".

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Биологический возраст астронавтов увеличился даже за девять дней

Одним из новых исследований, привлекших внимание к этой теме, стала научная работа 2026 года, посвященная четырем астронавтам миссии Axiom-2.

Во время девятидневной космической миссии ученые исследовали химические маркеры, связанные с ДНК. Такие показатели можно использовать для оценки биологического возраста человека. Биологический возраст отличается от обычного возраста, который определяется количеством прожитых лет. Он показывает, насколько "старым" выглядит организм с точки зрения определенных молекулярных изменений.

Во время космического полета расчетный биологический возраст астронавтов увеличился. После возвращения на Землю этот показатель начал снижаться.

Однако это не означает, что участники миссии буквально постарели на несколько лет всего за девять дней. Авторы исследования подчеркивают ограничения работы. В ней участвовали лишь четыре человека, поэтому полученные результаты не позволяют делать окончательные выводы о влиянии космоса на старение.

Однако эксперимент продемонстрировал, насколько быстро человеческий организм может реагировать на необычные условия космического полета.

Почему отсутствие привычной гравитации изменяет организм?

На Земле практически все системы человеческого организма постоянно работают в условиях силы тяжести.

Мышцы удерживают тело, кости выдерживают нагрузку, сердечно-сосудистая система адаптируется к постоянному перемещению крови в условиях гравитации. Эта механическая нагрузка является важной частью нормальной работы организма.

С возрастом функции многих систем постепенно ухудшаются. В космосе же значительная часть привычной нагрузки просто исчезает.

Особенно хорошо это видно на примере скелетных мышц. Астронавты могут терять мышечную массу и силу с очень высокой скоростью даже несмотря на регулярные тренировки. Для борьбы с этим эффектом они могут заниматься физическими упражнениями примерно два часа в день. Однако полностью компенсировать последствия очень низкой гравитации физические тренировки не всегда могут.

Мышцы стареют в ускоренном режиме

Потеря мышечной массы в космосе может иметь определенные общие механизмы с саркопенией – возрастной потерей мышечной массы и силы. Саркопения является одной из важных проблем, связанных со старением. Она повышает риск физической слабости и падений и может приводить к потере самостоятельности в пожилом возрасте.

В то же время ученые пока не могут утверждать, что потеря мышечной массы в космосе полностью соответствует саркопении.

Подобные внешние последствия могут возникать из-за различных биологических механизмов. Однако ключевое преимущество космических исследований заключается именно в скорости процессов.

Если на Земле ученым приходится наблюдать за изменениями в организме в течение многих лет, то космический полет позволяет увидеть определенные процессы в рамках одной миссии. Именно эта возможность привлекла внимание исследовательской группы, работающей над программой MicroAge.

Ученые отправили на орбиту миниатюрные человеческие мышцы

В рамках миссии MicroAge, финансируемой Космическим агентством Великобритании, исследователи отправили на Международную космическую станцию выращенные в лаборатории человеческие мышечные структуры.

Эти миниатюрные ткани имеют размер примерно с рисовое зерно. Их создали с использованием человеческих мышечных стволовых клеток. Такой подход позволяет проводить исследования не только с участием астронавтов, количество которых для научных экспериментов всегда ограничено.

Выращенные ткани можно подробно сравнивать с изменениями, происходящими в мышцах людей в процессе старения на Земле. Кроме того, лабораторные мышечные структуры дают возможность заранее тестировать потенциальные способы защиты мышц.

Если окажется, что быстрая потеря мышечной массы в космосе и возрастные изменения на Земле имеют общие механизмы, космические эксперименты могут значительно ускорить поиск новых методов лечения.

Следующая миссия сосредоточится на "электростанциях" клеток

Следующим этапом исследований станет миссия MicroAge II. Она должна более подробно изучить биологические процессы, связанные с быстрой потерей мышечной массы.

Особое внимание ученые уделят митохондриям – структурам внутри клеток, которые производят большую часть энергии, необходимой для их работы. Проблемы с митохондриями уже считаются одним из процессов, связанных со старением мышц на Земле.

Теперь исследователи хотят выяснить, могут ли подобные изменения в структуре и работе митохондрий также способствовать быстрой потере мышечной массы в космосе. Если между этими процессами будет обнаружена важная связь, это может помочь лучше понять, почему человеческие мышцы теряют силу с возрастом.

Почему это важно для людей, которые никогда не полетят в космос?

Потеря мышечной массы и физических способностей является одним из самых серьезных последствий старения. Именно она связана со слабостью, падениями и постепенной потерей самостоятельности, которой опасаются многие пожилые люди.

Несмотря на важность проблемы, эффективные способы борьбы с возрастной потерей мышечной массы до сих пор остаются ограниченными. Одна из главных сложностей заключается в том, что проверка новых методов лечения на людях, стареющих в течение десятилетий, занимает очень много времени.

Космос потенциально может ускорить первые этапы таких исследований.

Если ученые смогут определить биологические механизмы, общие для космической потери мышечной массы и возрастного старения, они получат возможность быстрее проверять перспективные идеи и потенциальные лекарственные препараты. В то же время авторы исследований подчеркивают, что эксперименты в космосе не могут заменить полноценные клинические исследования на Земле.

Даже если тот или иной метод покажет многообещающие результаты в ходе космических экспериментов, его все равно необходимо будет тщательно проверить с участием людей пожилого возраста. Только такие исследования могут подтвердить, является ли потенциальное лечение безопасным и эффективным.

Однако космические исследования могут выполнять и другую важную роль – помогать значительно быстрее выявлять перспективные биологические механизмы и потенциальных кандидатов для создания новых лекарств. Таким образом, изучение астронавтов может иметь значение далеко за пределами космической отрасли.

Уникальные условия орбиты превращают Международную космическую станцию в своеобразную лабораторию, где некоторые изменения в организме человека происходят гораздо быстрее, чем на Земле.

И хотя космос сам по себе не станет способом победить старение, он может помочь ученым быстрее понять механизмы, которые постепенно изменяют человеческий организм на протяжении жизни.