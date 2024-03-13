IT-Армия приостановила работу московского метрополитена
Источник:Минцифры
IT-Армия Украины приостановила работу московского метрополитена. Также задело Казань и, вероятно, другие регионы.
В Минцифре сообщили, что кибервойско атаковало ряд правительственных и местных порталов России.
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Что известно об атаке
Известно, что хакеры атаковали систему оплаты проезда "Тройка". Это одна из крупнейших систем оплаты билетов в России, которая обслуживает 38 регионов.
Поэтому из-за "сбоя" владельцы транспортных карт в Москве и Казани не могли оплатить билеты, пополнить карточку проезда и рассчитаться за парковку,
– сообщили в Минцифре.
Сбои в российских сервисах: скриншоты от Минцифры
Напомним, совсем недавно украинские кибервойска совсем недавно "накрыли" работу российского веб-ресурса МаіІ․ru. Все пользователи, которые находятся вне территории России, а также часть внутренних юзеров, потеряли доступ к своим аккаунтам.
Важно заметить, что это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождения двухфакторной верификации и доступ к девайсам.
Последние хакерские атаки по врагу
- В конце января в ГУР сообщили о кибератаке на сервер для спецсвязи минобороны страны-агрессора. Благодаря этой операции была прекращена связь между военными подразделениями врага. Также удалось получить доступ к документам, которые разоблачили отдельные планы российских захватчиков.
- Также в феврале команда "Кибер Сопротивления" получила доступ к документации производителя "Орлан-10". Хакеры выяснили, как россияне обходят западные санкции. Чаще всего это происходит через Китай.
- В том же месяце группировка UA25 атаковала ряд вражеских серверов. Хакеры заполучили доступ к материалам российской логистики, адвокатов и проникли на ресурсы некоторых маркетплейсов. Специалисты загрузили более 5 терабайт личной и корпоративной информации со взломанных компьютеров.