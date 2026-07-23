Почему экологи выступили против космических дата-центров

Хотя космическая инфраструктура пока что остается лишь темой научной фантастики, ключевые игроки рынка уже говорят о ней как о недалеком будущем. Наряду с этим запуск серверов в космос все чаще становится предметом серьезных дискуссий среди экологов и регулирующих органов. Именно вокруг этого разгорается новый спор: по данным The Guardian, такие компании, как SpaceX и Blue Origin, продвигают идею дата-центров на орбите, в то время как критики призывают не торопиться с выдачей разрешений.

Экологические организации и часть специалистов из космической отрасли считают, что такие проекты могут создать новые риски для атмосферы, озонового слоя и ночного неба. Они настаивают на том, что перед выдачей любых новых лицензий необходима отдельная и очень тщательная проверка.

Речь идет не только о сомнительных экспериментах с будущим всей интернет-инфраструктуры, но и о потенциальном воздействии на окружающую среду, которое может накапливаться постепенно и быть сложным для отслеживания.

В обращении к Федеральной комиссии по связи США, которое цитирует издание, говорится о необходимости приостановить выдачу новых лицензий для подобных проектов. По мнению авторов обращения, коммерческая выгода не может преобладать над оценкой последствий для окружающей среды.

Топливо

Критики подчеркивают, что риски связаны не только с запуском и работой таких объектов, но и с тем, что рост космической инфраструктуры будет иметь для верхних слоев атмосферы долгосрочные последствия.

Что вызывает наибольшее беспокойство

Прежде всего экологи говорят о возможном воздействии на озон и атмосферу, а также о дополнительном световом загрязнении, которое может мешать астрономическим наблюдениям и изменять облик ночного неба. Отдельно они обращают внимание на то, что подобные эффекты могут проявиться не сразу.

Эти проекты могут навсегда изменить ночное небо, каким мы его знаем,
– сказал Раскин Хартли, исполнительный директор DarkSky International.

Именно поэтому в отрасли все чаще раздаются призывы сначала провести полную оценку рисков, а уже потом разрешать расширение таких инициатив.