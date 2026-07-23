Почему экологи выступили против космических дата-центров

Хотя космическая инфраструктура пока что остается лишь темой научной фантастики, ключевые игроки рынка уже говорят о ней как о недалеком будущем. Наряду с этим запуск серверов в космос все чаще становится предметом серьезных дискуссий среди экологов и регулирующих органов. Именно вокруг этого разгорается новый спор: по данным The Guardian, такие компании, как SpaceX и Blue Origin, продвигают идею дата-центров на орбите, в то время как критики призывают не торопиться с выдачей разрешений.

Экологические организации и часть специалистов из космической отрасли считают, что такие проекты могут создать новые риски для атмосферы, озонового слоя и ночного неба. Они настаивают на том, что перед выдачей любых новых лицензий необходима отдельная и очень тщательная проверка.

Речь идет не только о сомнительных экспериментах с будущим всей интернет-инфраструктуры, но и о потенциальном воздействии на окружающую среду, которое может накапливаться постепенно и быть сложным для отслеживания.

В обращении к Федеральной комиссии по связи США, которое цитирует издание, говорится о необходимости приостановить выдачу новых лицензий для подобных проектов. По мнению авторов обращения, коммерческая выгода не может преобладать над оценкой последствий для окружающей среды.

Критики подчеркивают, что риски связаны не только с запуском и работой таких объектов, но и с тем, что рост космической инфраструктуры будет иметь для верхних слоев атмосферы долгосрочные последствия.

Что вызывает наибольшее беспокойство

Прежде всего экологи говорят о возможном воздействии на озон и атмосферу, а также о дополнительном световом загрязнении, которое может мешать астрономическим наблюдениям и изменять облик ночного неба. Отдельно они обращают внимание на то, что подобные эффекты могут проявиться не сразу.

Эти проекты могут навсегда изменить ночное небо, каким мы его знаем,

– сказал Раскин Хартли, исполнительный директор DarkSky International.

Именно поэтому в отрасли все чаще раздаются призывы сначала провести полную оценку рисков, а уже потом разрешать расширение таких инициатив.