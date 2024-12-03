Jaguar представил футуристический концепт электромобиля Type 00
Автомобильный производитель Jaguar представил концепт электромобиля Type 00, впечатляющий дизайн которого отражает новую философию компании "Ничего не копировать". Это инновационное двухдверное купе переосмысливает эстетические и технологические амбиции Jaguar, одновременно отдавая дань уважения легендарным моделям.
Jaguar Type 00 может похвастаться выразительным силуэтом, характеризующимся длинным капотом, низкой линией крыши и изящным задним профилем фастбэка, лишенным традиционного заднего окна, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.
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Дизайн отдает дань уважения культовым моделям Jaguar E-Type и XJS, которые креативный директор Джерри Макговерн назвал "объектами жажды".
Ключевые особенности Type 00 включают:
- 23-дюймовые колеса для уверенного присутствия на дороге.
- Руль овальной формы для футуристического ощущения.
- Три латунные рейки, проходящие по всей длине салона, одна из которых служит перегородкой между сиденьями.
Концепт-кар доступен в двух ярких цветовых решениях: London Blue и Miami Pink, что еще больше подчеркивают его современную и нестандартную привлекательность.
Новые концепт-кары Jaguar – смотрите видео:
Электрическое будущее Jaguar
Type 00 служит превью электромобилей Jaguar следующего поколения. Компания планирует представить свой первый электрический четырехдверный GT до конца 2025 года. Эта будущая модель будет иметь следующие характеристики:
- Ориентировочный запас хода 688 км на одном заряде.
- Сверхбыструю зарядку, что позволит преодолеть 320 километров пробега всего за 15 минут.
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Jaguar стремится создать новый образ, оставаясь верным своему наследию новаторского дизайна и инженерного совершенства. Эта концепция представляет собой смелый шаг компании в будущее электрокаров от Jaguar.