Кетчуп оказался отличным заменителем термопасты, если под рукой нет ничего другого

Владельцы домашних ПК не раз интересовались чем можно заменить термопасту дома, но вряд ли кто-нибудь подозревал, что для этого лучше всего подойдет обычный кетчуп. Один из читателей портала ComputerBase обнаружил это протестировав самые разные подручные заменители, от кетчупа, до куска сыра.

Как сообщает 24 Канал Сначала энтузиаст намеревался протестировать разные термопрокладки, однако в процессе в ход пошли и более нестандартные решения (или просто все, что удалось обнаружить в холодильнике).

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Да, в ходе тестирования в роли термопасты были испытаны следующие продукты:

твердый сыр,

картофель,

кетчуп,

арахисовая паста

зубная паста,

детский крем и прочее.

Лучшее из перечисленных продуктов себя продемонстрировал обычный кетчуп, что несколько неожиданно (мы ставили на зубную пасту).

Как проходил тест

В качестве платформы для тестов выступил графический процессор видеокарты Radeon R7 240, которая и так обладает хорошей системой отвода тепла, хотя термопаста является обязательным элементом.



Результаты тестирования продуктов в качестве термопасты / Фото AssassinWarlord

Для создания погрузки использовался стресс-тест Furmark, который для каждого тестового образца запускался на 5 минут. Только половина из протестированных образцов справилась с заданием, в остальных случаях температура GPU достигла 105 °C, после чего запустился механизм тротлинга (снижение частот).

В ход пошло все, что было под рукой (картофель, кетчуп, творог) / Фото AssassinWarlord

Ожидаемо лучше продемонстрировали себя термопасты. Даже лучшие решения прекрасно справлялись с задачей (это открытие, кто же надеялся).

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Почему нельзя использовать кетчуп вместо термопасты

(если вам вдруг захотелось это сделать)

Тест был проведен из обычного любопытства и нужно понимать, что каким бы отличным термоизолятором ни был кетчуп, на практике замена им термопасты – это очень плохая идея. Как минимум это опасно, ведь в продукте содержится вода, и это увеличивает риск короткого замыкания.