Новое исследование освещает глубокое влияние добычи подземных вод на вращение Земли и повышение уровня моря, сообщает 24 Канал со ссылкой на Popular Mechanic.

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За последние 20 лет интенсивное выкачивание подземных вод привело к наклону земной оси на 80 сантиметров, согласно исследованию, опубликованным в журнале Geophysical Research Letters.

Это резкое перераспределение 2150 гигатонн воды между 1993 и 2010 годами также вызвало повышение уровня мирового океана на 6,1 миллиметра. Полученные данные обращают внимание на значительную роль человеческой деятельности в ускорении изменения климата и изменении природных систем планеты.

Перераспределение воды вызывает смещение полюсов

Ки-Вон Со, профессор геофизики Сеульского национального университета и ведущий автор исследования, объяснил:

Полюс вращения Земли на самом деле сильно смещается. Среди причин, связанных с климатом, перераспределение подземных вод имеет наибольшее влияние на смещение полюса вращения Земли.

Исследование предоставляет первые количественные данные, которые связывают добычу подземных вод с изменениями в динамике вращения Земли.

Движение водных масс влияет на ось вращения планеты подобно тому, как изменение веса влияет на вращающийся волчок,.

Хотя NASA впервые обнаружило связь между перераспределением воды и изменениями вращения в 2016 году, это новое исследование подтверждает, что выкачивание подземных вод играет значительную роль в этом процессе.

"Я очень рад, что смог объяснить ранее необъяснимую причину сдвига полюсов вращения. С другой стороны, как житель Земли и отец, я обеспокоен и удивлен тем, что выкачивание подземных вод является еще одним источником повышения уровня моря", – добавил Со.

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Насколько все плохо?

Чтобы количественно оценить влияние добычи подземных вод, исследователи использовали компьютерные модели для имитации различных сценариев движения водных масс. Только модель, учитывающая перераспределение 2150 гигатонн подземных вод, совпала с наблюдаемыми данными о смещении полюсов Земли.

Сурендра Адхикари из Лаборатории реактивного движения NASA отметил: "Они количественно оценили влияние откачки подземных вод на движение полюсов, и оно оказалось довольно значительным".

Исследование определило регионы средних широт, такие как западная часть Северной Америки и северо-западная Индия, как ключевые факторы, влияющие на движение полярных сияний. Эти регионы в значительной степени полагаются на подземные воды для орошения и бытовых нужд, истощая запасы, которые в конечном итоге попадают в океаны и нарушают баланс массы на планете.

Удастся ли что-то изменить?

Хотя влияние перераспределения воды на вращение Земли начали понимать только недавно, это исследование освещает долгосрочное последствие человеческой деятельности на глобальные процессы. Понимание этих изменений может помочь экологам и защитникам окружающей среды разработать стратегии для замедления повышения уровня моря и решения более широких климатических проблем.

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Авторы отмечают важность внедрения практик устойчивого управления водными ресурсами для уменьшения дальнейшего вреда и обеспечения эффективного и тщательного выполнения будущих вмешательств.