Важные детали

Профессор Хайтам Амаль из Еврейского университета в Иерусалиме, ведущий автор исследования, говорит, что различные виды неврологических расстройств, включая расстройства аутистического спектра, могут быть связаны с экологическим фактором. Момент воздействия загрязнителя на организм и его продолжительность имеют решающее значение. Повышенная уязвимость наблюдается во время внутриутробного развития и раннего детства, когда происходят критические процессы нейроразвития, сообщает 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

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В статье определено несколько ключевых путей, через которые загрязнители воздуха могут влиять на развитие расстройств аутистического спектра (РАС):

Нитрозативный стресс, организованный оксидом азота (NO).

Нейровоспаление и оксидативный стресс.

Нарушение нейромедиаторных систем.

Эпигенетические модификации.

Вмешательство эндокринной системы.

Нарушение метаболических путей.

Особое беспокойство вызывает вывод о том, что мелкие частицы, особенно PM2.5, а также продукты NO, могут проникать через плаценту и влиять на развитие мозга плода. Это открытие поднимает важные вопросы относительно защитных мер для беременных женщин, проживающих в высокозагрязненных районах.

Исследование свидетельствует, что лица с генетической предрасположенностью к аутизму могут быть более уязвимыми к вредному воздействию загрязненного воздуха. Это взаимодействие между генетическими и экологическими факторами открывает новые пути для понимания сложной этиологии РАС,

– говорит профессор Хайтам Амаль.

Лабораторные эксперименты показали, что NO играет важную роль в развитии РАС, но они также свидетельствуют и о критической роли этой молекулы и ее производных для мозга.

В отдельном обзоре к этой статье аспирант Шашанк Оджха добавил, что ученые видят перспективу выявления биомаркеров, которые обеспечат раннюю идентификацию лиц, принадлежащих к группе риска.

Что это нам дает

Последствия этого исследования распространяются не только на индивидуальное здоровье, но и на государственную политику.

Как городам адаптировать свое планирование для защиты уязвимых групп населения?

Какую роль может играть мониторинг качества воздуха в пренатальном уходе?

Что делать, чтобы минимизировать риски для людей, которые имеют биомаркеры РАС?

Эти вопросы становятся все более актуальными, поскольку урбанизация продолжается по всему миру, а глобальная распространенность РАС достигает 1-1,5% населения.

Исследовательская группа подчеркивает необходимость проведения новых комплексных исследований, изучающих комбинированное воздействие многочисленных загрязнителей, особенно во время определенных периодов развития. Понимание этих взаимодействий может оказаться решающим для разработки эффективных превентивных стратегий.