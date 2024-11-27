Нове дослідження висвітлює глибокий вплив видобутку підземних вод на обертання Землі та підвищення рівня моря, повідомляє 24 Канал з посиланням на Popular Mechanic.

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За останні 20 років інтенсивне викачування підземних вод призвело до нахилу земної осі на 80 сантиметрів, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Geophysical Research Letters.

Цей різкий перерозподіл 2150 гігатонн води між 1993 і 2010 роками також спричинив підвищення рівня світового океану на 6,1 міліметра. Отримані дані звертають увагу на значну роль людської діяльності у прискоренні зміни клімату та зміні природних систем планети.

Перерозподіл води спричиняє зсув полюсів

Кі-Вон Со, професор геофізики Сеульського національного університету та провідний автор дослідження, пояснив:

Полюс обертання Землі насправді сильно зміщується. Серед причин, пов'язаних з кліматом, перерозподіл підземних вод має найбільший вплив на зміщення полюса обертання Землі.

Дослідження надає перші кількісні дані, які пов'язують видобуток підземних вод зі змінами в динаміці обертання Землі.

Рух водних мас впливає на вісь обертання планети подібно до того, як зміна ваги впливає на дзиґу, що обертається.

Хоча NASA вперше виявило зв'язок між перерозподілом води та змінами обертання у 2016 році, це нове дослідження підтверджує, що викачування підземних вод відіграє значну роль у цьому процесі.

"Я дуже радий, що зміг пояснити раніше непояснену причину зсуву полюсів обертання. З іншого боку, як житель Землі і батько, я стурбований і здивований тим, що викачування підземних вод є ще одним джерелом підвищення рівня моря", – додав Со.

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Наскільки все погано?

Щоб кількісно оцінити вплив видобутку підземних вод, дослідники використовували комп'ютерні моделі для імітації різних сценаріїв руху водних мас. Лише модель, що враховує перерозподіл 2150 гігатонн підземних вод, збіглася зі спостережуваними даними про зміщення полюсів Землі.

Сурендра Адхікарі з Лабораторії реактивного руху NASA зазначив: "Вони кількісно оцінили вплив відкачування підземних вод на рух полюсів, і він виявився досить значним".

Дослідження визначило регіони середніх широт, такі як західна частина Північної Америки та північно-західна Індія, як ключові фактори, що впливають на рух полярних сяйв. Ці регіони значною мірою покладаються на підземні води для зрошення та побутових потреб, виснажуючи запаси, які зрештою потрапляють в океани і порушують баланс маси на планеті.

Чи вдасться щось змінити?

Хоча вплив перерозподілу води на обертання Землі почали розуміти лише нещодавно, це дослідження висвітлює довгостроковий наслідок людської діяльності на глобальні процеси. Розуміння цих змін може допомогти екологам та захисникам довкілля розробити стратегії для уповільнення підвищення рівня моря та вирішення ширших кліматичних проблем.

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Автори наголошують на важливості впровадження практик сталого управління водними ресурсами для зменшення подальшої шкоди та забезпечення ефективного і ретельного виконання майбутніх втручань.