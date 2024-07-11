Viber вместе с Техно 24 предоставляет пошаговую инструкцию по созданию и управлению каналом в приложении, предлагая мощный инструмент для медиа и частных лиц для охвата своей аудитории.

Читайте на сайте Как правильно выбрать бесперебойник для роутера и почему он лучше чем павербанк

По данным опроса Rakuten Viber, 27% украинских пользователей проверяют новости каждый час. При этом около трети украинцев узнают о последних событиях только из социальных сетей и мессенджеров, не просматривая другие источники.

Как открыть собственный канал в Viber

Откройте Viber на своем смартфоне:

Нажмите "Чаты".

Нажмите "Новый" (на Android) или "+" (на iOS).

Выберите "Новый канал".

Нажмите "Создать канал".

Заполните сведения о канале:

Введите название канала.

По желанию, добавьте пиктограмму канала, нажав на пиктограмму камеры.

Напишите краткое и четкое описание, включая ключевые слова для поиска и любые соответствующие ссылки.

Как верифицировать канал

Чтобы канал был доступен для поиска и вызвал доверие, он должен быть проверен украинской командой Viber, чтобы гарантировать уместность и подлинность контента.

Для этого нужно обратиться в службу поддержки Viber или отправить запрос на partners_ukraine@viber.com.

Согласно апрельскому опросу Rakuten Viber, 57% респондентов доверяют новостям только из официальных каналов. Проверенные каналы получают "синюю галочку", что свидетельствует об аутентичности и надежности. Эта отметка предоставляется по запросу во время процесса верификации.

Как вести канал: полезные советы от Viber

Учитывая растущий спрос на актуальный и уникальный контент, предлагаем вам несколько советов, как управлять своим каналом в Viber и развивать его:

Смешивайте различные типы контента: обновление новостей, тематические подборки, советы экспертов и главные новости.

Делайте сообщения сжатыми – в идеале, чтобы они помещались на одном экране смартфона. При необходимости добавляйте ссылки на полные тексты статей.

Используйте инфографику, изображения и фотографии, чтобы сделать ваши сообщения более привлекательными.

Делитесь короткими видео с автоматическим воспроизведением (до 15 МБ для WiFi и 3 МБ для мобильных данных). Видео с YouTube также можно делиться и засчитывать в общее количество просмотров.

Используйте полужирный шрифт, курсив и маркеры, чтобы выделить ключевые моменты и улучшить читабельность.

Разрешайте комментарии, проводите опросы и создавайте викторины, чтобы способствовать взаимодействию и формировать чувство сообщества.

Смотрите также Как остаться с интернетом во время отключений: что нужно роутеру, чтобы работать от павербанка

Чтобы увеличить аудиторию вашего канала, продвигайте ссылки на него на других платформах, таких как веб-сайты, группы в социальных сетях и информационные рассылки. Rakuten Viber также предлагает бесплатную рекламную поддержку для официальных медиа-каналов.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективно создавать и управлять каналом в Viber, обеспечивая надежный и интересный источник информации для вашей аудитории.