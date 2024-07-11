Viber разом з Техно 24 надає покрокову інструкцію зі створення та управління каналом у додатку, пропонуючи потужний інструмент для медіа та приватних осіб для охоплення своєї аудиторії.

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За даними опитування Rakuten Viber, 27% українських користувачів перевіряють новини щогодини. При цьому близько третини українців дізнаються про останні події лише з соціальних мереж та месенджерів, не переглядаючи інші джерела.

Як відкрити власний канал у Viber

Відкрийте Viber на своєму смартфоні:

Натисніть "Чати".

Натисніть "Новий" (на Android) або "+" (на iOS).

Виберіть "Новий канал".

Натисніть "Створити канал".

Заповніть відомості про канал:

Введіть назву каналу.

За бажанням, додайте піктограму каналу, натиснувши на піктограму камери.

Напишіть стислий і чіткий опис, включно з ключовими словами для пошуку та будь-якими відповідними посиланнями.

Як верифікувати канал

Щоб канал був доступний для пошуку та викликав довіру, він має бути перевірений українською командою Viber, щоб гарантувати доречність та автентичність контенту.

Для цього потрібно звернутися до служби підтримки Viber або надіслати запит на partners_ukraine@viber.com.

Згідно з квітневим опитуванням Rakuten Viber, 57% респондентів довіряють новинам лише з офіційних каналів. Перевірені канали отримують "синю галочку", що свідчить про автентичність та надійність. Ця позначка надається за запитом під час процесу верифікації.

Як вести канал: корисні поради від Viber

Враховуючи зростаючий попит на актуальний та унікальний контент, пропонуємо вам кілька порад, як керувати своїм каналом у Viber та розвивати його:

Змішуйте різні типи контенту: оновлення новин, тематичні добірки, поради експертів та головні новини.

Робіть повідомлення стислими – в ідеалі, щоб вони вміщувалися на одному екрані смартфона. За потреби додавайте посилання на повні тексти статей.

Використовуйте інфографіку, зображення та фотографії, щоб зробити ваші дописи більш привабливими.

Діліться короткими відео з автоматичним відтворенням (до 15 МБ для WiFi і 3 МБ для мобільних даних). Відео з YouTube також можна ділитися і зараховувати до загальної кількості переглядів.

Використовуйте напівжирний шрифт, курсив і маркери, щоб виділити ключові моменти та покращити читабельність.

Дозволяйте коментарі, проводьте опитування та створюйте вікторини, щоб сприяти взаємодії та формувати почуття спільноти.

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Щоб збільшити аудиторію вашого каналу, просувайте посилання на нього на інших платформах, таких як веб-сайти, групи в соціальних мережах та інформаційні розсилки. Rakuten Viber також пропонує безкоштовну рекламну підтримку для офіційних медіа-каналів.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете ефективно створювати та керувати каналом у Viber, забезпечуючи надійне та цікаве джерело інформації для вашої аудиторії.