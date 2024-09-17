Эти 10 настроек Windows продлят срок службы батареи вашего ноутбука

Батареи ноутбуков со временем имеют тенденцию деградировать. В результате уменьшается время работы, которое они могут обеспечить. Это абсолютно обычное дело для любого ноутбука, но после изменения нескольких ключевых настроек в Windows время работы от батареи может существенно возрасти.

Если у вас ноутбук возраст которого уже несколько лет, советы Техно 24 будут актуальными для вас. Кроме того, в ситуации, когда отключения электроэнергии могут вернуться в любой момент, лучше, когда ваш ноутбук сможет работать от батареи дольше.

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Настройте режим питания

Windows 11 предлагает различные режимы питания, которые определяют, как ваше устройство управляет ресурсами. Чтобы увеличить время работы от аккумулятора, перейдите в режим "Лучшая энергоэффективность" в разделе Настройки – Питание и аккумулятор – Режим питания. Этот параметр экономит энергию по сравнению с режимами "Сбалансированный" или "Максимальная производительность".

Включите режим энергосбережения

Режим энергосбережения (переименованный в Энергосбережение в Windows 11 24H2) ограничивает фоновую активность и снижает потребление системных ресурсов.

Чтобы включить ее, нажмите Win + A, (Быстрые настройки) и щелкните значок Экономия заряда аккумулятора (иконка листочка). Вы также можете настроить автоматическое включение с помощью Настройки – Система – Питание и аккумулятор – Экономия заряда батареи.

Измените частоту обновления экрана

, следует также уменьшить яркость экрана во время работы Экономия заряда аккумулятора, чтобы сэкономить еще больше энергии.

Высокая частота обновления потребляет больше энергии, что может привести к более быстрой разрядке аккумулятора. Чтобы уменьшить частоту обновления, перейдите к Дополнительные настройки дисплея и выберите 60 Гц из выпадающего списка.

Некоторые ноутбуки автоматически снижают частоту обновления во время работы от батареи, но вы можете настроить ее вручную, если нужно.

Измените настройки экрана и режим сна

Сэкономить энергию можно также изменив настройки экрана и режима сна. Перейдите к Настройки – Система – Питание и аккумулятор – Экран и спящий режим и установите более короткие интервалы для выключения дисплея или перехода устройства в спящий режим, когда оно не используется. Это поможет предотвратить излишний разряд аккумулятора во время периодов бездействия.

Отключите программы запуска и фоновые приложения

Программы запуска могут разряжать аккумулятор, работая в фоновом режиме сразу после входа в систему. Отключите ненужные приложения в Настройки – Приложения – Запуск, выключив переключатель рядом с программами, которые вам не нужны.

Для программ, которые продолжают работать в фоновом режиме, настройте их разрешения с помощью Питание и аккумулятор – Просмотр подробного отчета – Управление фоновой активностью и выберите "Никогда" для разрешений на работу в фоновом режиме.

Перенастройте воспроизведение видео

Воспроизведение видео можно оптимизировать для экономии заряда аккумулятора, изменив параметры в Настройки – Приложения – Воспроизведение видео. Выберите "Оптимизировать для экономии заряда аккумулятора" в опциях "Аккумулятор".

Кроме того, если вам не нужен режим HDR, выключите его для дополнительной экономии энергии в Система – Дисплей – HDR.

Измените параметры графики для приложений

Если ваш ноутбук имеет выделенный графический процессор, можно заставить приложения использовать интегрированный чип, чтобы сэкономить энергию.

Для этого найдите Настройки графики на панели задач и щелкните приложение, которое вы хотите изменить. Выберите Энергосбережение в параметрах, чтобы программа работала на интегрированном графическом процессоре, а не на энергоемкой специальной графике.

Настройте параметры индексации поиска Windows

Индексация поиска Windows помогает быстро находить файлы, но может разряжать батарею, работая в фоновом режиме.

Включите параметр Соблюдать параметры энергопотребления во время индексирования у Настройках поиска Windows, чтобы обеспечить паузы во время индексирования, когда ваш ноутбук работает от батареи.

Используйте режим энергосбережения в браузерах

Веб-браузеры являются основными потребителями энергии, особенно во время выполнения таких задач, как исследования, виртуальные встречи или редактирование документов. Такие браузеры, как Microsoft Edge, предлагают функции энергосбережения, такие как "Режим эффективности" и ""Спящие вкладки". Аналогично, режим энергосбережения Chrome уменьшает фоновую активность и визуальные эффекты, чтобы продлить время работы от аккумулятора.

Экспериментируйте с собственным планом энергопотребления

Для опытных пользователей создание собственного плана энергопотребления позволяет точно настроить параметры управления энергопотреблением вашего ноутбука. В этом плане вы можете настроить мощность процессора, параметры беспроводного адаптера и т. Д. В соответствии с вашими конкретными потребностями.

Хотя для этого нужно немного поэкспериментировать, пользовательский план энергопотребления поможет вам выжать из вашего устройства максимум времени работы от аккумулятора.

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Покопавшись в этих настройках и изменив их так, как указано в советах, вы увидите заметное улучшение времени работы ноутбука от аккумулятора. Однако, если ни один из этих советов не дал желаемого эффекта, возможно, пришло время подумать о замене аккумулятора или полной модернизации вашего ноутбука.