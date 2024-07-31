Если вас когда-то помечали тегом на Facebook, X, или другой социальной сети, вы понимаете, как это работает. У вас появляется уведомление о том, что вас пометили в сообщении и вы получаете к нему доступ. Но почему это может быть опасно, читайте на Техно 24.
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Если сообщение, в котором вас обозначено, содержится ссылка, это может быть мошенничество. Эта практика, известна как злонамеренное тегирование, становится все более распространенной, поскольку мошенники используют социальные сети для распространения вредоносного программного обеспечения и фишинговых атак.
Как работает злонамеренное тегирование
Мошенники создают фейковые аккаунты или похищают реальные профили для осуществления злонамеренного тегирования. Они обозначают других пользователей в сообщениях, которые содержат вредоносные ссылки. Эти сообщения часто имеют ничем неприметный вид, однако заманивают жертв изюминкой, чтобы те нажали на ссылку.
А это уже может и часто приводит к загрузке вредоносного программного обеспечения или перенаправления на вредоносные веб-сайты. После того, как жертвы переходят по ссылке, их персональные данные могут быть похищены, а учетные записи – взломаны с целью дальнейшего распространения мошенничества.
Как обнаружить вредоносные теги
Прежде всего, если вы не знаете человека, который вас обозначил в заметке, а ко всему это сообщение содержит непонятную ссылку и сообщения вроде "А что это ты делаешь на этом видео" – лучше удалить отметку в настройках сообщения и не нажимать ни в коем случае на любые ссылки.
Такие сообщения могут попадаться на X и Facebook. Facebook, в частности, более популярная платформа для такого вида мошенничества, поэтому там следует быть особенно осторожным.
Эти теги часто появляются в виде комментариев под публикациями, содержащих ссылки с коротким, линками без понятного URL, или же наоборот URL-адреса длинные и бессмысленные и могут сопровождаться поддельными изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта.
Что делать, если вас обозначили
Если вас пометили в подозрительной ссылке:
- Не переходите по ссылке. Эти ссылки могут загрузить вредоносное программное обеспечение или похитить вашу личную информацию.
- Игнорируйте метку. Хотя игнорирование является безопасным вариантом, предупреждение других участников группы об опасности является более социально ответственным.
- Сообщите о метке. Каждая платформа имеет свой способ уведомления о вредоносном контенте. На X посетите Центр помощи; на Facebook воспользуйтесь кнопкой "Найти поддержку" или "Сообщить о профиле" на аккаунте нарушителя.
- Ограничьте настройки контактов. Настройте параметры конфиденциальности в социальных сетях, чтобы уменьшить риск получения тегов от мошенников.
Как на смартфоне, так и на компьютере, очень важно проверять недавние загрузки и сканировать на наличие вредоносного программного обеспечения, которое могло быть установлено. Соблюдение этих мер предосторожности поможет защитить ваши персональные данные и предотвратить дальнейшее распространение мошенничества.
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Вредоносное тегирование не такой уж новый тип угрозы, но в последнее время он приобретает широкое распространение. Осведомленность о таком типе угроз уже дает немалый иммунитет, поэтому советуем поделиться этим материалом с родными и знакомым, чтобы и они были в курсе того, как это работает и что следует делать.