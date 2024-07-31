Если вас когда-то помечали тегом на Facebook, X, или другой социальной сети, вы понимаете, как это работает. У вас появляется уведомление о том, что вас пометили в сообщении и вы получаете к нему доступ. Но почему это может быть опасно, читайте на Техно 24.

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Если сообщение, в котором вас обозначено, содержится ссылка, это может быть мошенничество. Эта практика, известна как злонамеренное тегирование, становится все более распространенной, поскольку мошенники используют социальные сети для распространения вредоносного программного обеспечения и фишинговых атак.

Как работает злонамеренное тегирование

Мошенники создают фейковые аккаунты или похищают реальные профили для осуществления злонамеренного тегирования. Они обозначают других пользователей в сообщениях, которые содержат вредоносные ссылки. Эти сообщения часто имеют ничем неприметный вид, однако заманивают жертв изюминкой, чтобы те нажали на ссылку.

А это уже может и часто приводит к загрузке вредоносного программного обеспечения или перенаправления на вредоносные веб-сайты. После того, как жертвы переходят по ссылке, их персональные данные могут быть похищены, а учетные записи – взломаны с целью дальнейшего распространения мошенничества.

Как обнаружить вредоносные теги

Прежде всего, если вы не знаете человека, который вас обозначил в заметке, а ко всему это сообщение содержит непонятную ссылку и сообщения вроде "А что это ты делаешь на этом видео" – лучше удалить отметку в настройках сообщения и не нажимать ни в коем случае на любые ссылки.

Такие сообщения могут попадаться на X и Facebook. Facebook, в частности, более популярная платформа для такого вида мошенничества, поэтому там следует быть особенно осторожным.

Эти теги часто появляются в виде комментариев под публикациями, содержащих ссылки с коротким, линками без понятного URL, или же наоборот URL-адреса длинные и бессмысленные и могут сопровождаться поддельными изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта.

Что делать, если вас обозначили

Если вас пометили в подозрительной ссылке:

Не переходите по ссылке. Эти ссылки могут загрузить вредоносное программное обеспечение или похитить вашу личную информацию.

Эти ссылки могут загрузить вредоносное программное обеспечение или похитить вашу личную информацию. Игнорируйте метку. Хотя игнорирование является безопасным вариантом, предупреждение других участников группы об опасности является более социально ответственным.

Хотя игнорирование является безопасным вариантом, предупреждение других участников группы об опасности является более социально ответственным. Сообщите о метке. Каждая платформа имеет свой способ уведомления о вредоносном контенте. На X посетите Центр помощи; на Facebook воспользуйтесь кнопкой "Найти поддержку" или "Сообщить о профиле" на аккаунте нарушителя.

Каждая платформа имеет свой способ уведомления о вредоносном контенте. На X посетите Центр помощи; на Facebook воспользуйтесь кнопкой "Найти поддержку" или "Сообщить о профиле" на аккаунте нарушителя. Ограничьте настройки контактов. Настройте параметры конфиденциальности в социальных сетях, чтобы уменьшить риск получения тегов от мошенников.

Как на смартфоне, так и на компьютере, очень важно проверять недавние загрузки и сканировать на наличие вредоносного программного обеспечения, которое могло быть установлено. Соблюдение этих мер предосторожности поможет защитить ваши персональные данные и предотвратить дальнейшее распространение мошенничества.

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Вредоносное тегирование не такой уж новый тип угрозы, но в последнее время он приобретает широкое распространение. Осведомленность о таком типе угроз уже дает немалый иммунитет, поэтому советуем поделиться этим материалом с родными и знакомым, чтобы и они были в курсе того, как это работает и что следует делать.