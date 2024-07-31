Якщо вас колись позначали тегом на Facebook, X, або іншій соціальній мережі, ви розумієте, як це працює. У вас з'являється сповіщення про те, що вас позначили у повідомленні і ви отримуєте до нього доступ. Але чому це може бути небезпечно, читайте на Техно 24.

Дивіться також Що робити, якщо ваш смартфон "не ловить" мережу

Якщо повідомлення, в якому вас позначено, міститься посилання, це може бути шахрайство. Ця практика, відома як зловмисне тегування, стає все більш поширеною, оскільки шахраї використовують соціальні мережі для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та фішингових атак.

Як працює зловмисне тегування

Шахраї створюють фейкові акаунти або викрадають реальні профілі для здійснення зловмисного тегування. Вони позначають інших користувачів у повідомленнях, які містять шкідливі посилання. Ці повідомлення часто мають нічим непримітний вигляд, однак заманюють жертв цікавинкою, аби ті натиснули на посилання.

А це вже може і часто призводить до завантаження шкідливого програмного забезпечення або перенаправлення на зловмисні веб-сайти. Після того, як жертви переходять за посиланням, їхні персональні дані можуть бути викрадені, а облікові записи – зламані з метою подальшого поширення шахрайства.

Як виявити шкідливі теги

Перш за все, якщо ви не знаєте людини, яка вас позначила у дописі, а до всього цей допис містить незрозуміле посилання і повідомлення на кшталт "А що це ти робиш на цьому відео" – краще видалити позначку в налаштуваннях повідомлення і не натискати в жодному разі на будь-які лінки.

Такі повідомлення можуть траплятися на X і Facebook. Facebook, зокрема, більш популярна платформа для такого виду шахрайства, тож там слід бути особливо обережним.

Ці теги часто з'являються у вигляді коментарів під публікаціями, що містять посилання з коротким, лінками без зрозумілого URL, або ж навпаки URL-адреси довгі та безглузді і можуть супроводжуватися підробленими зображеннями, створеними за допомогою штучного інтелекту.

Що робити, якщо вас позначили

Якщо вас позначили в підозрілому посиланні:

Не переходьте за посиланням. Ці посилання можуть завантажити шкідливе програмне забезпечення або викрасти вашу особисту інформацію.

Ці посилання можуть завантажити шкідливе програмне забезпечення або викрасти вашу особисту інформацію. Ігноруйте мітку. Хоча ігнорування є безпечним варіантом, попередження інших учасників групи про небезпеку є більш соціально відповідальним.

Хоча ігнорування є безпечним варіантом, попередження інших учасників групи про небезпеку є більш соціально відповідальним. Повідомте про мітку. Кожна платформа має свій спосіб повідомлення про шкідливий вміст. На X відвідайте Центр допомоги; на Facebook скористайтеся кнопкою "Знайти підтримку" або "Повідомити про профіль" на акаунті порушника.

Кожна платформа має свій спосіб повідомлення про шкідливий вміст. На X відвідайте Центр допомоги; на Facebook скористайтеся кнопкою "Знайти підтримку" або "Повідомити про профіль" на акаунті порушника. Обмежте налаштування контактів. Налаштуйте параметри конфіденційності в соціальних мережах, щоб зменшити ризик отримання тегів від шахраїв.

Як на смартфоні, так і на комп'ютері, дуже важливо перевіряти нещодавні завантаження та сканувати на наявність шкідливого програмного забезпечення, яке могло бути інстальоване. Дотримання цих запобіжних заходів допоможе захистити ваші персональні дані та запобігти подальшому поширенню шахрайства.

Дивіться також 7 ознак того, що вам потрібно оновити свій роутер

Шкідливе тегування не такий вже новий тип загрози, але останнім часом він набуває широкого поширення. Поінформованість про такий тип загроз вже дає чималий імунітет, тож радимо поділитися цим матеріалом з рідними та знайомим, щоб і вони були в курсі того, як це працює і що слід робити.