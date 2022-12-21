Всего в продаже появилось три устройства – Gemini, Gemini Mini и Triangulum. Это первые квантовые компьютеры, доступные широкому потребителю.

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Что известно

Самым дешевым в линейке является Gemini Mini , получивший портативный корпус, весом 14 килограммов. Стоимость компьютера, мощностью два кубита, составила 8700 долларов.

, получивший портативный корпус, весом 14 килограммов. Стоимость компьютера, мощностью два кубита, составила 8700 долларов. Более мощная система, но также на два кубита, стоит значительно дороже — около 43 тысяч долларов. Компьютер Gemini весит целых 44 килограмма. Он может эмулировать работу в режиме восьми кубитов, но фактически содержит всего два физических кубита. В чем принципиальная разница возможностей Gemini Mini и Gemini не сообщается.

весит целых 44 килограмма. Он может эмулировать работу в режиме восьми кубитов, но фактически содержит всего два физических кубита. В чем принципиальная разница возможностей Gemini Mini и Gemini не сообщается. Наконец, третья модель называется Triangulum, и она обойдется покупателям в 58 тысяч долларов. Система получила три кубита и весит 40 килограммов. Вероятно, она самая мощная среди всех.

Отметим, что самый мощный на сегодня квантовый компьютер, который создала компания IBM, может похвастаться 433 кубитами. Однако она уже давно работает над следующим поколением и в 2023 году планирует представить машину, которая получит 1121 кубита. А к 2025 году прогнозируют создание квантовой системы с более чем 4000 кубитами.

Обычный компьютер сохраняет и обрабатывает данные в двоичных битах в виде нулей и единиц. Квантовый же использует кубиты, которые могут равняться нулю, единице или тому и другому одновременно. Это экспоненциально увеличивает вычислительную мощность с каждым новым кубитом, что позволяет выполнять вычисления, невозможные для обычных компьютеров.