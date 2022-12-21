Усього в продажу з'явилися три пристрої – Gemini, Gemini Mini та Triangulum. Це перші квантові комп'ютери, доступні для широкого споживача.

Цікаво Підсумки року: найважливіші події світу технологій

Що відомо

Найдешевшим у лінійці є Gemini Mini , який отримав портативний корпус, вагою 14 кілограмів. Вартість комп'ютера, що має потужність два кубіти, склала 8700 доларів.

, який отримав портативний корпус, вагою 14 кілограмів. Вартість комп'ютера, що має потужність два кубіти, склала 8700 доларів. Потужніша система, але також на два кубіти, коштує значно дорожче — близько 43 тисяч доларів. Комп'ютер Gemini важить цілих 44 кілограми. Він може емулювати роботу в режимі восьми кубітів, але фактично містить лише два фізичні кубіти. У чому принципова різниця можливостей Gemini Mini та Gemini, не повідомляється.

важить цілих 44 кілограми. Він може емулювати роботу в режимі восьми кубітів, але фактично містить лише два фізичні кубіти. У чому принципова різниця можливостей Gemini Mini та Gemini, не повідомляється. Нарешті, третя модель під назвою Triangulum обійдеться покупцям у 58 тисяч доларів. Вона отримала три кубіти й важить 40 кілограмів. Імовірно, вона є найпотужнішою серед усіх.

Зазначимо, що найпотужніший на сьогодні квантовий комп'ютер, який створила компанія IBM, може похвалитися 433 кубітами. Проте вона вже давно працює над наступним поколінням і в 2023 році планує представити машину, яка матиме 1121 кубіт. А до 2025 року прогнозують створення квантової системи з більш ніж 4000 кубітами.

Звичний комп'ютер зберігає й обробляє дані в двійкових бітах у вигляді нулів і одиниць. Квантовий же використовує кубіти, які можуть дорівнювати нулю, одиниці або тому й іншому одночасно. Це експоненціально збільшує обчислювальну потужність із кожним новим кубітом, даючи змогу виконувати обчислення, які неможливі для звичайних комп'ютерів.