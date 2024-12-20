Стефанишина рассказала какие реестры восстановят первыми после кибератаки

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заверила, что все данные государственных реестров, которые подверглись российской кибератаке, будут восстановлены. По ее словам, пока отсутствуют подтверждения утечки персональных данных граждан.

По словам Стефанишиной, все данные, которые находились в реестрах Министерства юстиции, сохранены и будут полностью восстановлены, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Реестры будут восстановлены, все данные будут восстановлены. Это вопрос времени,

– отметила Стефанишина утром 20 декабря в комментарии для Интерфакс-Украина.

Также Стефанишина отметила, что получила информацию от Председателя Госслужбы специальной связи и защиты информации об отсутствии подтверждений утечки персональных данных.

Комментарий СБУ

В то же время как отмечает NV, и.о. руководителя департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев сообщил, что сейчас продолжаются соответствующие исследования.

Мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможной утечке данных,

– отметил Карастелев.

По его словам, после завершения анализа и сбора необходимых данных СБУ предоставит полную информацию.

Что восстановят первым

Стефанишина сообщила, что в первую очередь будет восстановлено три основные реестры, которые подверглись поражению в результате кибератаки:

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

Министр отметила, что время первоочередного восстановления этих реестров составит ориентировочно до двух недель.

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Кибератака на госреестр

Напомним, что 19 декабря Украина подверглась самой масштабной за последнее время кибератаке со стороны России. В результате целенаправленной атаки была временно остановлена работа нескольких ключевых государственных реестров. Это повлекло перебои в работе электронных сервисов и сделало невозможным доступ к ряду услуг.

Основной целью атаки было нарушение работы критически важной инфраструктуры Украины. Специалисты по кибербезопасности работают над постепенным восстановлением реестров и обещают обеспечить защиту от подобных вмешательств в будущем.