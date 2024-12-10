Детали

Условия приобретения предусматривали, что NVIDIA должна уведомлять конкурентов о новых продуктах за 90 дней до официального запуска, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке. Кроме того, она должна была создавать свои продукты таким образом, чтобы они были совместимы с продукцией китайских производителей чипов, не ухудшая позиции последних на внутреннем рынке. Это означало разрешение китайским компаниям на тестирование их продуктов с технологией Mellanox, чтобы убедиться, что они работают должным образом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Хотя в заявлении китайского регулятора не упоминается конкретная сфера, которая попала под расследование, СМИ предполагают, что она может как-то быть связана с одним из этих пунктов.

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NVIDIA находится в неудобном положении, поскольку Вашингтон ввел ограничения для американских производителей полупроводников, в том числе и для самой "зеленой" компании. Они не могут продавать свои самые современные чипы с искусственным интеллектом китайским компаниям.

Это привело к ответным действиям со стороны китайского правительства. Например, Пекин запретил некоторую продукцию компании Micron после проверки кибербезопасности. Это новое расследование, похоже, является очередным поворотом в продолжающемся экономическом противостоянии двух стран, где обе пытаются получить первенство на рынке технологий, включая самые современные графические процессоры для генеративного обучения и ИИ.

Самое интересное, что в этом случае Китай фактически кусает руку, которая его кормит, ведь именно NVIDIA в последние годы пыталась искать любые способы обойти санкции. После каждого нового этапа санкций компания разрабатывала все новые и новые варианты своей продукции специально для Китая, чтобы продолжить поставки, даже если это будет что-то слабее и не такое технологичное, как раньше.

В ноябре 2023 года стало известно, что NVIDIA разрабатывает сразу три новых ИИ-чипа специально для Китая, которые не противоречат последним экспортным ограничениям в США. H20 считается самой мощной моделью из трех, но он не выходит за пределы порога вычислительной мощности, установленного новыми на то время правилами. Это означает, что клиентам, которые используют их для искусственного интеллекта, может понадобиться больше чипов одновременно, чем если бы они имели доступ к более мощным моделям. Несмотря на то, что американская компания подчинялась санкциям, она все равно фактически помогает Китаю развивать технологии ИИ. Но это не уберегло ее от внимания со стороны китайского правительства.

Как бы там ни было, но новости о расследовании уже начали отображаться на цене акций NVIDIA, поскольку на момент написания статьи акции упали на 2% в начале торгов, что свидетельствует о беспокойстве потребителей. Безусловно, это событие является попыткой ответить на санкции США.