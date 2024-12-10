Деталі

Умови придбання передбачали, що NVIDIA повинна повідомляти конкурентів про нові продукти за 90 днів до офіційного запуску, щоб зберегти конкурентоспроможність на ринку. Крім того, вона повинна була створювати свої продукти таким чином, щоб вони були сумісні з продукцією китайських виробників чипів, не погіршуючи позиції останніх на внутрішньому ринку. Це означало дозвіл китайським компаніям на тестування їхніх продуктів з технологією Mellanox, щоб переконатися, що вони працюють належним чином, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Хоча в заяві китайського регулятора не згадується конкретна сфера, яка попала під розслідування, ЗМІ припускають, що вона може якось бути пов'язана з одним із цих пунктів.

Дивіться також ФБР закликає всіх негайно перейти на зашифровані месенджери

NVIDIA перебуває в незручному становищі, оскільки Вашингтон запровадив обмеження для американських виробників напівпровідників, зокрема й для самої "зеленої" компанії. Вони не можуть продавати свої найсучасніші чипи зі штучним інтелектом китайським компаніям.

Це призвело до дій у відповідь з боку китайського уряду. Наприклад, Пекін заборонив деяку продукцію компанії Micron після перевірки кібербезпеки. Це нове розслідування, схоже, є черговим поворотом у триваючому економічному протистоянні двох країн, де обидві намагаються отримати першість на ринку технологій, включаючи найсучасніші графічні процесори для генеративного навчання та ШІ.

Найцікавіше, що в цьому випадку Китай фактично кусає руку, яка його годує, адже саме NVIDIA останніми роками намагалася шукати будь-які способи обійти санкції. Після кожного нового етапу санкцій компанія розробляла все нові й нові варіанти своєї продукції спеціально для Китаю, щоб продовжити постачання, навіть якщо це буде щось слабше й не таке технологічне, як раніше.

У листопаді 2023 року стало відомо, що NVIDIA розробляє відразу три нові ШІ-чипи спеціально для Китаю, які не суперечать останнім експортним обмеженням у США. H20 вважається найпотужнішою моделлю з трьох, але він не виходить за межі порогу обчислювальної потужності, встановленого новими на той час правилами. Це означає, що клієнтам, які використовують їх для штучного інтелекту, може знадобитися більше чипів одночасно, ніж якби вони мали доступ до більш потужних моделей. Попри те, що американська компанія підкорялася санкціям, вона все одно фактично допомагає Китаю розвивати технології ШІ. Але це не вберегло її від уваги з боку китайського уряду.

Хай там як, але новини про розслідування вже почали відображатися на ціні акцій NVIDIA, оскільки на момент написання статті акції впали на 2% на початку торгів, що свідчить про занепокоєння споживачів. Безумовно, ця подія є спробою відповісти на санкції США.