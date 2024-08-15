Судя по всему, это не выдумки искусственного интеллекта, а реальные кадры с китайских улиц. Но проблема не в "некачественных" китайских машинах, как некоторые комментаторы пытаются утверждать, и не в том, что кто-то покрыл их винилом.

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Что произошло

Оклейка автомобилей стала более доступной, но менее долговременной альтернативой перекраске. Заключается она в наклеивании листов цветного винила на кузов автомобиля. Хотя после оклейки под пленкой могут оставаться пузырьки воздуха, они никогда не бывают такими большими, и они не могли бы нечаянно стать такими большими, просто находясь на солнце.



Машины-пузыри, замечены на улицах Китая / Фото Saint/TikTok

Если бы кто-то после наклеивания пленки в салоне забирал машину со вздутой пленкой, это было бы хорошо заметно. Это была бы значительная выпуклость, которую невозможно скрыть. Поэтому остается вариант лишь незначительной выпуклости. Но могла бы она так увеличиться, чтобы образовать гигантское вздутие? Расчеты Autopian говорят, что нет.

Воздух действительно расширяется во время жары, но не так сильно, как можно видеть на фотографиях, которые стали вирусными в интернете. Представьте, что этот пузырек воздуха был там, когда винил был установлен при температуре 20 градусов по Цельсию. Если вы поставите машину на улице в жаркий день при температуре 40 градусов, воздух расширится. На сколько? Всего лишь на мизерные 7%.

Между тем пузырьки, которые мы видим, имеют размер во много литров. Это не соответствует ожидаемым размерам того, на что могли бы превратиться небольшие пузырьки, которых не заметили после поклейки винила. Фактически издание говорит, что само по себе тепло не могло вызвать эти вздутия. Воздух просто не расширяется настолько, чтобы создать такие экстремальные результаты.



Машины-пузыри, замечены на улицах Китая / Фото Saint/TikTok

Другая теория

Однако есть одна вещь, которая создает пузыри в виниловых обертках точно так же, как эти. Сжатый воздух! На самом деле вдувание воздуха под виниловую пленку является довольно распространенным способом ее снятия,

– пишет Autopian.

Типичная методика заключается в том, что вы вставляете насадку со сжатым воздухом под угол обертки и надуваете ее, чтобы мягко поднять обертку с капота. Доказательства этого можно видеть в комментариях на Reddit, где эксперты из "виниловой индустрии" объясняют и подтверждают этот момент.

"Как оклейщик автомобилей, я не вижу, насколько это реально, им просто не хватит воздуха под оберткой, чтобы так сильно расшириться, даже с винилом с воздушным каналом. Однако в социальных сетях появилась тенденция, когда люди подают воздух высокого давления под завернутые капоты с помощью воздушного компрессора, что, по моему мнению, является тем, что мы видим здесь", – пишет пользователь Nedonomicon.

Другой комментатор присоединяется к нему: "Я даже не обертываю машины, но могу сразу сказать, что это фальшивка. Для того, чтобы заполнить такой объем, нужно было бы ввести какой-то газ, расширяющийся как бешеный. [...] Какой-то наглец засунул шланг воздушного компрессора под обертку".



Машины-пузыри, замечены на улицах Китая / Фото Saint/TikTok

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Что же в заключении

Таким образом, проблема, судя по всему, заключается в том, что кто-то целенаправленно надул эти пузыри, выстрелив сжатым воздухом между клейкой пленкой кузовом машин. Это, безусловно, не проблема качества сборки китайских автомобилей, как утверждают многие комментаторы. Тем более, что два из них – это немецкие Audi A3 и один - немецкая Audi A6.

В конце концов мы точно не знаем, в чем же здесь дело – или это сделали сами владельцы (но для чего?), или это какой-то причудливый пранк со стороны уличных хулиганов, или действительно какой-то особый дефект, который имеет научное объяснение.

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