Судячи з усього, це не вигадки штучного інтелекту, а реальні кадри з китайських вулиць. Але проблема не в "неякісних" китайських машинах, як деякі коментатори намагаються стверджувати, і не в тому, що хтось покрив їх вінілом.

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Що сталося

Обклеювання автомобілів стало більш доступною, але менш довготривалою альтернативою перефарбовуванню. Полягає воно в наклеюванні листів кольорового вінілу на кузов автомобіля. Хоча після обклеювання під плівкою можуть залишатися бульбашки повітря, вони ніколи не бувають такими великими, і вони не могли б ненавмисно стати такими великими, просто перебуваючи на сонці.



Машини-бульбашки, помічені на вулицях Китаю / Фото Saint/TikTok

Якби хтось після наклеювання плівки в салоні забирав машину зі здутою плівкою, це було би добре помітно. Це була б значна випуклість, яку неможливо приховати. Тому залишається варіант лише незначної опуклості. Але чи могла б вона так збільшитись, щоб утворити гігантське здуття? Розрахунки Autopian кажуть, що ні.

Повітря дійсно розширюється під час спеки, але не так сильно, як можна бачити на фотографіях, які стали вірусними в інтернеті. Уявіть, що ця бульбашка повітря була там, коли вініл був встановлений при температурі 20 градусів за Цельсієм. Якщо ви поставите машину на вулиці в спекотний день при температурі 40 градусів, повітря розшириться. На скільки? Лише на мізерні 7%.

Тим часом бульбашки, які ми бачимо, мають розмір у багато літрів. Це не відповідає очікуваним розмірам того, на що могли б перетворитися невеличкі бульбашки, яких не помітили після поклейки вінілу. Фактично видання каже, що саме по собі тепло не могло викликати ці здуття. Повітря просто не розширюється настільки, щоб створити такі екстремальні результати.



Машини-бульбашки, помічені на вулицях Китаю / Фото Saint/TikTok

Інша теорія

Однак є одна річ, яка створює бульбашки у вінілових обгортках точно так само, як ці. Стиснене повітря! Насправді вдування повітря під вінілову плівку є досить поширеним способом її зняття,

– пише Autopian.

Типова методика полягає в тому, що ви вставляєте насадку зі стисненим повітрям під кут обгортки і надуваєте її, щоб м'яко підняти обгортку з капота. Докази цього можна бачити в коментарях на Reddit, де експерти з "вінілової індустрії" пояснюють і підтверджують цей момент.

"Як обклеювач автомобілів, я не бачу, наскільки це реально, їм просто не вистачить повітря під обгорткою, щоб так сильно розширитися, навіть з вінілом з повітряним каналом. Однак у соціальних мережах з'явилася тенденція, коли люди подають повітря високого тиску під загорнуті капоти за допомогою повітряного компресора, що, на мою думку, є тим, що ми бачимо тут", – пише користувач Nedonomicon.

Інший коментатор приєднується до нього: "Я навіть не обгортаю машини, але можу одразу сказати, що це фальшивка. Для того, щоб заповнити такий об'єм, потрібно було б ввести якийсь газ, що розширюється як скажений. [...] Якийсь нахаба засунув шланг повітряного компресора під обгортку".



Машини-бульбашки, помічені на вулицях Китаю / Фото Saint/TikTok

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Що ж у висновку

Таким чином, проблема, судячи з усього, полягає в тому, що хтось цілеспрямовано надув ці бульбашки, вистреливши стисненим повітрям між клейкою плівкою кузовом машин. Це, безумовно, не проблема якості збірки китайських автомобілів, як стверджують багато коментаторів. Тим більше, що два з них – це німецькі Audi A3 і один — німецька Audi A6.

Врешті ми достеменно не знаємо, в чому ж тут справа – чи це зробили самі власники (але для чого?), чи це якийсь химерний пранк з боку вуличних хуліганів, чи дійсно якийсь особливий дефект, який має наукове пояснення.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.