Леса и пожары Антарктиды

Сегодня это трудно представить, но в эпоху позднего мела на месте современных ледников Антарктиды рос густой заболоченный лес из хвойных деревьев и древовидных папоротников, среди которых бродили динозавры. В регионе царил чрезвычайно влажный климат с периодическими муссонными ливнями, хотя четыре месяца в году этот зеленый рай погружался в сплошную тьму полярной ночи, объясняет группа исследователей в журнале Communications Earth & Environment.

Ученые под руководством морского геолога Йоханна Клягеса из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера совершили настоящий научный прорыв, опубликовав результаты одной из своих экспедиций. Они исследовали керн осадочных пород, извлеченный со дна моря Амундсена в Западной Антарктиде.

В керне осадочных пород из моря Амундсена в Западной Антарктиде мы обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившийся лесной грунт возрастом около 90 миллионов лет, содержащий большое количество пыльцы и спор, а также густую сеть корней,

– прокомментировал морской геолог Йоханн Клягес.

Он пояснил, что в меловой период из-за движения тектонических плит этот умеренный дождевой лес простирался еще южнее – всего в 900 километрах от Южного полюса. Сегодня средняя температура в этой точке держится на отметке около минус 30 градусов по Цельсию, а саму территорию покрывает огромный ледник толщиной в несколько километров. Однако миллионы лет назад, когда уровень углекислого газа в атмосфере превышал современный в 4–6 раз, здесь царил теплый и влажный климат.

Уголь и янтарь свидетельствуют о пожарах

Недавно ученые провели новое исследование. С помощью новых аналитических методов они детально изучили тот же образец почвы и обнаружили уникальные свидетельства древних пожаров – самых южных за всю историю наблюдений на нашей планете.

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По всему меловому слою ученые обнаружили микроскопические частицы древесного угля, концентрация которых возрастала в более молодых осадочных породах. Анализ показал, что тогда горела преимущественно мягкая древесина хвойных пород. Пожары имели низкую температуру, что характерно для низовых лесных возгораний, которые не поднимаются до кроны деревьев.

Помимо угля, исследователи заметили следы янтаря – окаменелой древесной смолы. Она сыграла роль своеобразного пластыря, запечатавшего поврежденные огнем участки стволов. Также специалисты обнаружили многочисленные споры торфяного мха сфагнума, развитие которого непосредственно стимулировали регулярные пожары.

Как огонь превратил лес в болото

Полученные данные позволили ученым реконструировать события прошлого, имеющие важное значение для современного мира. Влажный антарктический лес постепенно отступал, уступая место болотам и торфяникам, где доминировали мхи.

Лесные пожары, которые становились все чаще, очевидно, сыграли решающую роль в этом процессе. Они поддерживали растительность в открытом состоянии и способствовали развитию торфяников, где затем неоднократно возникали приземные тлеющие пожары,

– рассказал соавтор исследования из Нортумбрийского университета в Англии Ульрих Зальцманн.

Поскольку ближайшие действующие вулканы располагались как минимум в 400 километрах от этой зоны, главным виновником пожаров была обычная молния во время грозы, а не горячая лава или пепел.

Торфяники играют ключевую роль в климатической системе планеты, поскольку они накапливают и надежно удерживают углерод на протяжении тысячелетий. Несмотря на высокую влажность, периодические засухи заставляли болота высыхать, что провоцировало новые пожары. Этот процесс останавливал рост больших деревьев и стимулировал дальнейшее расширение торфяников.