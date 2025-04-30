Чего можно ожидать летом

Сначала ученые предполагали, что пик текущего солнечного цикла наступит в июле 2025 года. Этот прогноз базировался на средних значениях предыдущих циклов (каждый такой цикл длится примерно 11 лет с некоторыми небольшими отклонениями) и предполагал, что Солнце будет демонстрировать 100–125 пятен ежемесячно. Однако наблюдения показали совсем другую картину: максимум активности наступил значительно раньше и был ощутимо мощнее. Уже в августе 2024 года количество пятен достигло 157, а абсолютный рекорд цикла был зафиксирован в том же месяце на уровне 216 пятен. Учитывая это, ученые досрочно объявили о наступлении солнечного максимума, пишет 24 Канал.

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Это позволяет предположить, что настоящий пик активности уже пройден, хотя ученые пока не могут это утверждать окончательно. В период с сентября 2024 года по март 2025 года наблюдается снижение активности – ежемесячные показатели колеблются в пределах 136–166 пятен. Но поскольку средние значения анализируют в 13-месячном разрезе, окончательные выводы можно будет сделать только потом, когда этот период пройдет.

Сейчас можно сказать, что наблюдения показывают устойчивое падение активности Солнца. Мы уже очень давно не имели магнитной бури выше уровня G3, а вспышки класса X стали настолько редкими, что происходят лишь раз в несколько месяцев. Это позволяет предположить, что лето будет относительно спокойным, как и весна и зима.

Солнце очень непредсказуемо

Природа солнечных циклов не является фиксированной – хотя типичный цикл длится примерно 11 лет, более сильные циклы обычно короче. С декабря 2019 года, когда завершился 24-й цикл, продолжается текущий, 25-й. Его активность превысила все ожидания, а значит и его продолжительность может оказаться меньше прогнозируемой.

В частности, обновленный экспериментальный прогноз NOAA указывает на то, что максимум, вероятно, наступил в период с августа по ноябрь 2024 года. Если это действительно так, мы уже в фазе спада – переход к солнечному минимуму.

А если будет второй пик?

Не стоит забывать о еще одном возможном сценарии – так называемый "двойной пик", который наблюдался, например, в 24-м цикле (в 2012 и 2014 годах). Этот феномен редко прогнозируется, но встречается регулярно в истории наблюдений. Поэтому вполне вероятно, что лето 2025-го может принести второй всплеск активности. Но, как правило, промежутки между этими двумя максимумами значительно больше, чем полгода. Поэтому вероятность, что двойной пик наступит этим летом, является низкой.

Так чего ожидать летом 2025 года?

Если текущая тенденция сохранится, в летние месяцы стоит ожидать относительно низкой активности. Сильные магнитные бури все еще возможны, особенно если произойдут крупные одиночные вспышки, которые спровоцируют корональный выброс массы в нашу сторону, но общее снижение в течение последних месяцев намекает, что лето будет тихим – со слабыми вспышками и магнитными бурями на уровнях от G1 до G3.

Уровни магнитной бури

Геомагнитные бури разделяют по специальной шкале космической погоды NOAA: