Чого можна очікувати влітку

Спочатку вчені припускали, що пік поточного сонячного циклу настане в липні 2025 року. Цей прогноз базувався на середніх значеннях попередніх циклів (кожен такий цикл триває приблизно 11 років з деякими невеликими відхиленнями) і припускав, що Сонце демонструватиме 100–125 плям щомісяця. Однак спостереження показали зовсім іншу картину: максимум активності настав значно раніше й був відчутно потужнішим. Уже в серпні 2024 року кількість плям досягла 157, а абсолютний рекорд циклу був зафіксований того ж місяця на рівні 216 плям. З огляду на це, вчені достроково оголосили про настання сонячного максимуму, пише 24 Канал.

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Це дозволяє припустити, що справжній пік активності вже пройдено, хоча вчені поки що не можуть це стверджувати остаточно. У період із вересня 2024 року по березень 2025 року спостерігається зниження активності – щомісячні показники коливаються в межах 136–166 плям. Але оскільки середні значення аналізують у 13-місячному розрізі, остаточні висновки можна буде зробити лише згодом, коли цей період мине.

Наразі можна сказати, що спостереження показують стійке падіння активності Сонця. Ми вже дуже давно не мали магнітної бурі вище рівня G3, а спалахи класу X стали настільки рідкісними, що відбуваються лише раз на кілька місяців. Це дозволяє припустити, що літо буде відносно спокійним, як і весна й зима.

Сонце дуже непередбачуване

Природа сонячних циклів не є фіксованою – хоча типовий цикл триває приблизно 11 років, сильніші цикли зазвичай коротші. Із грудня 2019 року, коли завершився 24-й цикл, триває поточний, 25-й. Його активність перевищила всі очікування, а отже і його тривалість може виявитися меншою за прогнозовану.

Зокрема, оновлений експериментальний прогноз NOAA вказує на те, що максимум, імовірно, настав у період з серпня по листопад 2024 року. Якщо це справді так, ми вже у фазі спаду – перехід до сонячного мінімуму.

А якщо буде другий пік?

Не варто забувати про ще один можливий сценарій – так званий "подвійний пік", який спостерігався, наприклад, у 24-му циклі (у 2012 та 2014 роках). Цей феномен рідко прогнозується, але зустрічається регулярно в історії спостережень. Тож цілком імовірно, що літо 2025-го може принести другий сплеск активності. Але, як правило, проміжки між цими двома максимумами значно більші, ніж пів року. Тому ймовірність, що подвійний пік наступить цього літа, є низькою.

Тож чого очікувати влітку 2025 року?

Якщо поточна тенденція збережеться, у літні місяці варто очікувати відносно низької активності. Сильні магнітні бурі все ще можливі, особливо якщо відбудуться великі поодинокі спалахи, які спровокують корональний викид маси в наш бік, але загальне зниження протягом останніх місяців натякає, що літо буде тихим – зі слабкими спалахами і магнітними бурями на рівнях від G1 до G3.

Рівні магнітної бурі

Геомагнітні бурі поділяють за спеціальною шкалою космічної погоди NOAA: