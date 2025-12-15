Эволюция в прямом эфире: после одомашнивания енотов ученые обнаружили аналогичные признаки у медведей

Апеннинские бурые медведи из центральной Италии претерпели эволюционные изменения из-за многовекового сосуществования с людьми. Эта изолированная популяция стала меньше по размеру и потеряла агрессивность по сравнению с другими бурыми медведями в мире. Ученые выяснили генетические причины этих трансформаций и объяснили, как человеческая деятельность повлияла на развитие вида.

Как человек повлиял на эволюцию медведей?

Популяция апеннинских бурых медведей (Ursus arctos marsicanus) обитает исключительно в центральной части Италии и имеет долгую историю сосуществования с человеческими сообществами. По данным предыдущих исследований, эта группа отделилась от других европейских бурых медведей примерно 2 – 3 тысячи лет назад и остается полностью изолированной еще со времен Римской империи. Эту тему подробно осветили на страницах журнала Molecular Biology and Evolution в исследовании, с которым ознакомился 24 Канал.

Основной причиной сокращения численности и изоляции стала вырубка лесов, связана с распространением сельского хозяйства и ростом плотности населения в регионе. Эти изменения в среде обитания создали мощное селекционное давление на популяцию медведей.

Современные апеннинские бурые медведи демонстрируют заметные отличия от своих родственников из Европы, Северной Америки и Азии. Они имеют компактное тело, уникальные черты головы и лица, а главное – значительно ниже уровень агрессии.

Ученые создали высококачественный референсный геном апеннинского бурого медведя на уровне хромосом и провели полногеномное секвенирование образцов от нескольких особей. Полученные данные сравнили с геномами большей европейской популяции из Словакии и с ранее опубликованными геномами американских бурых медведей.

Исследователи обнаружили, что апеннинские медведи имеют пониженное генетическое разнообразие и высокий уровень инбридинга (скрещивание близкородственных организмов) по сравнению с другими популяциями. Однако самым интересным открытием стало то, что эти животные обладают селективными маркерами в генах, связанных с пониженной агрессивностью.



Бурый медведь / Фото Unsplash

Почему медведи стали менее агрессивными?

Авторы исследования объясняют этот феномен так: люди на протяжении веков удаляли более агрессивных особей из популяции путем охоты или истребления для собственной безопасности, что создало селекционное давление на поведенческие генетические варианты, отмечает Phys.org. Результатом стало появление гораздо более спокойной популяции медведей, которая лучше адаптирована к жизни рядом с человеческими поселениями.

Это исследование демонстрирует парадоксальный результат человеческого вмешательства в природную среду. С одной стороны, экспансия людей привела к демографическому спаду и генетической эрозии популяции, что повысило риск вымирания. С другой стороны, эти же процессы непреднамеренно способствовали эволюции менее конфликтных отношений между людьми и медведями.

Ученые подчеркивают важные последствия для природоохранной работы. Даже популяции, которые подверглись серьезному негативному воздействию человеческой деятельности, могут содержать ценные генетические варианты, которые не следует разбавлять, например, через программы пополнения численности из других популяций. Апеннинские медведи адаптировались к специфическим условиям сосуществования с людьми, и эта адаптация имеет свою ценность для сохранения вида.

Похожие изменения наблюдают у енотов

Недавно исследователи из США заметили необычные физические изменения у городских енотов, которые напоминают процесс одомашнивания диких животных. Анализ почти 20 тысяч фотографий показал, что животные с урбанизированных территорий отличаются от своих диких сородичей. Ученые предполагают, что причиной трансформации стала жизнь вблизи человеческих поселений и доступ к нетрадиционным источникам пищи, говорится в исследовании на Frontiers in Zoology.

Команда исследователей во главе с Раффаэлой Леш из Университета Арканзаса в Литл-Роке изучала популяции енотов по всей территории Соединенных Штатов. Результаты показали, что особи из городов имеют морды на 3,56% короче по сравнению с другими представителями того же вида, которые живут дальше от людей. Такая особенность типична для так называемого синдрома одомашнивания – комплекса морфологических изменений, которые когда-то прошли собаки во время приручения человеком.

Главным фактором эволюционных изменений стали человеческие отходы. Мусорные баки превратились в легкодоступный источник питания для енотов, но чтобы успешно пользоваться этим ресурсом, животным нужно быть менее робкими и агрессивными по отношению к людям. Естественный отбор способствует тем особям, которые лучше адаптированы к городской среде, и именно это запускает постепенные физические трансформации.

Ученые отмечают, что короткие морды – лишь одно из проявлений синдрома одомашнивания, который может сопровождаться изменениями формы черепа, уменьшением размера зубов и потенциальными различиями в окраске меха.



Еноты в городах также стали более дружественными к человеку / Фото Unsplash

Исследователи также обратили внимание на влияние климата на морфологию енотов. В теплых регионах морды животных в целом короче, независимо от места жительства. Однако городская среда усиливает этот эффект – урбанизированные еноты демонстрируют более выраженные изменения по сравнению с дикими популяциями в аналогичных климатических условиях.

Это исследование дает уникальную возможность наблюдать за эволюционным процессом в реальном времени. В отличие от собак, одомашнивание которых произошло тысячи лет назад без документирования, современные ученые могут отслеживать ранние стадии этого явления непосредственно.

Похожи ли эти два случая?

На самом деле совсем нет. Хотя в обоих случаях мы видим уменьшение агрессивности по отношению к человеку, в случае с енотами мы имеем дело с одомашниванием, привыканием к человеку, привязкой к человеческому присутствию и деятельности, а в другом – фактически непреднамеренную селекцию, когда агрессивные особи не оставляли свои гены в наследство следующему поколению медведей, потому что их убивали люди, жившие рядом.

Еноты одомашнились фактически намеренно, потому что нашли доступный источник пищи у людей. Медведей же люди не кормили, а значит речь не идет о привязке этих хищников к человеку. Медведи вряд ли станут столь же дружелюбными, как некоторые еноты, поскольку речь идет о разных первопричинах и разных методах.