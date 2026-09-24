Компания Meta представила новое устройство под названием Muse Charm, которое станет отдельным аппаратным продуктом для взаимодействия с ее искусственным интеллектом Muse. Об этом пишет GSMarena.

Что такое Meta Muse Charm?

О гаджете Марк Цукерберг рассказал сразу после презентации новых очков Ray-Ban Meta Audio без камеры и VR-очков Meta. По словам представителя компании, Muse Charm стал своеобразным "еще одним устройством" в финале презентации.

По форме гаджет напоминает небольшой брелок или современную версию Tamagotchi. Устройство не требует постоянного подключения к смартфону для взаимодействия с Muse и создано как отдельный способ использования AI-сервиса Meta.

Пока Meta показала лишь раннюю версию устройства, однако Цукерберг подтвердил, что разработка находится на поздней стадии. Компания планирует выпустить Muse Charm к праздничному сезону – ожидается, что устройство поступит в продажу в декабре этого года. Таким образом, Meta фактически расширяет возможности Muse за пределы обычного программного обеспечения. Вместо использования ИИ только через приложение компания создает специальное физическое устройство, предназначенное для постоянного взаимодействия с помощником.

Какие возможности получит Muse Charm?

Одной из главных функций нового гаджета станет голосовое управление. Meta заявляет о поддержке голосового ввода в реальном времени, поэтому пользователь сможет общаться с Muse без необходимости каждый раз доставать смартфон.

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Устройство также будет иметь сменные аватары. Meta пока не раскрыла полный набор доступных персонажей или принцип их работы, но сама концепция напоминает персонализированного цифрового компаньона, который физически присутствует в виде небольшого гаджета.

На передней части Muse Charm расположена камера. Кроме того, устройство оснащено датчиком отпечатков пальцев, который находится в верхней правой части корпуса.

Слева расположена отдельная кнопка действия. Ее конкретное назначение Meta пока подробно не описала.

Компания утверждает, что фактически "вложила весь опыт Muse" в Muse Charm. Это означает, что гаджет должен обеспечить функциональность, максимально близкую к стандартному приложению Muse.

Особую роль здесь играет работа с голосом в режиме реального времени. Именно она должна превратить Muse Charm не просто в аксессуар для смартфона, а в самостоятельный интерфейс взаимодействия с искусственным интеллектом.

Когда выйдет Meta Muse Charm?

Точную дату начала продаж Meta пока не назвала. Марк Цукерберг лишь подтвердил, что компания рассчитывает выпустить устройство к праздникам в декабре.

Это означает, что до официального релиза еще могут измениться дизайн, набор функций и другие характеристики гаджета. Пока Meta также не раскрыла цену Muse Charm. В то же время само появление такого устройства демонстрирует направление, в котором компания развивает собственную AI-экосистему. Muse постепенно выходит за пределы отдельного приложения и получает специализированное оборудование.

Muse Charm должен стать компактным физическим интерфейсом для ИИ, который можно носить с собой, быстро активировать кнопкой или голосом и использовать без традиционного сценария "открыл смартфон – запустил приложение – написал запрос".

Пока неизвестно, насколько автономным будет устройство в повседневном использовании и какие именно функции Muse оно сможет выполнять без телефона. Meta заявляет, что стремится перенести весь опыт Muse в новый гаджет, но подробные технические характеристики компания еще не обнародовала.

Если заявленный график не изменится, Meta Muse Charm должен появиться в продаже в декабре 2026 года, то есть к рождественскому сезону.