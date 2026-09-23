Meta представила Muse как персонального ИИ-агента, способного управлять цифровой жизнью пользователя и выполнять задачи без постоянных подсказок. Однако журналист и автор Inc. Джейсон Эйтен заявил, что система получила доступ к его личным текстовым сообщениям, хотя он не давал ей на это разрешения. Об этом пишет Techradar.

Как Meta Muse получила доступ к личным сообщениям?

По словам Эйтена, он общался с соведущим подкаста Primary Technology Стивеном Роблесом о новых iPhone. Вскоре после этого Muse отправил ему push-уведомление с предложением использовать этот разговор в качестве основы для колонки и даже подготовить необходимое исследование.

Более того, AI-агент упомянул сообщение от редактора журналиста, в котором речь шла о подготовке материала к понедельнику. Эйтен подчеркнул, что не просил Muse анализировать его переписку и, по его словам, намеренно не разрешал системе получать доступ к сообщениям, календарю и другой личной информации.

Когда журналист напрямую спросил Muse, откуда система получила информацию о его переписке, ответ вызвал еще больше вопросов. AI-агент заявил, что использовал данные из push-уведомлений, связанных с сообщениями, а не сами тексты.

Эйтен не согласился с таким объяснением и решил проверить, что происходит на его устройстве. Оказалось, что Muse синхронизировал сообщения с серверами Meta. По словам журналиста, функция была активирована и синхронизировала данные до строки 187 462 в базе сообщений на его устройстве. Точное количество сообщений, которое могло быть передано, он не установил, но оно, очевидно, превышало объем информации, о котором ему сообщил Muse.

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Таким образом, проблема заключалась не только в самом доступе к личным данным. Дополнительную тревогу вызвало несоответствие между фактическим поведением системы и объяснением, которое она предоставила пользователю.

Что Meta заявляет о конфиденциальности Muse?

Meta позиционирует Muse как персонального ИИ-агента, который должен быть "безопасным, защищенным, конфиденциальным и доступным для широкого круга пользователей". Однако описанный Эйтеном случай ставит вопрос о том, как эти принципы реализуются на практике. Если ИИ-агент получает доступ к данным, на которые пользователь, по его словам, не давал разрешения, возникает проблема не только конфиденциальности, но и контроля человека над собственной информацией.

Особенность ИИ-агентов заключается именно в широте их возможностей. Обычный чат-бот в основном отвечает на запросы, которые ему отправляет пользователь. Агентные системы могут получать доступ к различным сервисам и данным, анализировать их и самостоятельно выполнять действия.

Это делает их потенциально более полезными, но в то же время усиливает последствия ошибок в разрешениях или неправильной интерпретации доступа к информации.

Почему случай с Muse вызывает более широкие вопросы?

История с сообщениями стала не единственной претензией к Muse. TechRadar также упоминает другие проблемы, связанные с новым AI-агентом Meta.

Исследователь в области кибербезопасности продемонстрировал способ манипулирования Muse, при котором система могла передавать голосовые записи и другие данные на сервер злоумышленника. Отдельно сообщалось, что Amazon заблокировала ИИ-агента Meta для покупок на своем сайте. Еще одна спорная функция, которую тестирует Meta, связана с телефонными звонками. Reuters сообщало 22 сентября 2026 года, что компания рассматривает систему "человеческого консьержа", при которой реальные люди могли бы обрабатывать часть потенциально конфиденциальных телефонных звонков, совершаемых через Muse.

Это создает еще один уровень проблем с конфиденциальностью: пользователь может взаимодействовать с ИИ-агентом, ожидая, что его информация останется в пределах автоматизированной системы, тогда как часть взаимодействий потенциально может передаваться людям.

Проблемы с конфиденциальностью касаются не только Muse

Ситуация с Muse происходит на фоне более широкой дискуссии о конфиденциальности продуктов Meta.

Отдельные претензии касались умных очков компании. Их камеры могут записывать людей вокруг владельца устройства, что уже приводило к дискуссиям о согласии на съемку, слежке и других рисках для конфиденциальности.

В случае с ИИ-агентами проблема может быть еще более масштабной. Такой продукт потенциально работает не с одним типом информации, а сразу с сообщениями, календарем, голосовыми данными, звонками и другими цифровыми сервисами.

Именно поэтому ошибка или чрезмерный доступ одного агента может затрагивать гораздо большую часть личной жизни человека, чем в случае отдельного приложения. Для пользователей это означает необходимость более внимательно проверять разрешения, которые они предоставляют ИИ-системам. Особенно это касается агентов, которым разрешено не просто генерировать текст или отвечать на вопросы, а взаимодействовать с другими приложениями и личными данными.

Случай Джейсона Эйтена также демонстрирует еще одну важную проблему – пользователю может быть сложно самостоятельно определить, какие именно данные использует ИИ-агент. Даже если система объясняет источник информации, это объяснение может не соответствовать тому, что фактически происходит на устройстве.

Поэтому главный вопрос в отношении таких технологий заключается уже не только в том, насколько хорошо они выполняют задачи. Не менее важно понимать, какие данные видит агент, где они хранятся, кому могут передаваться и действительно ли пользователь контролирует этот доступ.