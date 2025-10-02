Крупнейший производитель программного обеспечения в мире сообщил о запуске нового уровня подписки Microsoft 365 Premium. Он будет стоить 19,99 доллара в месяц – на один цент дешевле, чем ChatGPT Plus и Copilot Pro, который вскоре исчезнет из продажи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Microsoft.

Смотрите также В октябре Microsoft прекращает поддержку Windows 10: как к этому подготовиться

Что меняется для пользователей Microsoft 365?

В тариф войдут все стандартные приложения пакета Office – Word, Excel, Outlook – а также интегрированный чат-бот, ИИ-ассистент для исследований и расширенные возможности по созданию изображений.

Пользователи Copilot Pro, которые сейчас пользуются версиями для смартфонов и браузеров, постепенно будут переведены на новый пакет. Об этом заявил Юсуф Мехди, руководитель потребительского маркетинга Microsoft.

Как сообщает Bloomberg, партнерство с OpenAI позволило Microsoft быстро внедрить искусственный интеллект в свои продукты. В то же время компании все чаще конкурируют за аудиторию: ChatGPT остается лидером среди отдельных пользователей, тогда как Microsoft традиционно сильна на корпоративном рынке.

Ранее Microsoft добавила ИИ-возможности в Office в январе, подняв цену подписки, но пользователи сталкивались с ограничениями на генерацию или редактирование изображений. Теперь в Premium-версии эти лимиты сняты, и владельцы подписки смогут переносить Copilot в рабочую среду – например, редактировать документы или упорядочивать почту даже без корпоративной лицензии.

Мехди отметил, что почти 90 миллионов человек уже имеют индивидуальную подписку Microsoft 365. В то же время компания не раскрыла, сколько пользователей платили отдельно за Copilot Pro.

Базовые тарифы Microsoft 365 остаются без изменений: 10 долларов в месяц для индивидуальных пользователей и 13 долларов для семейной подписки. Бизнес-версии пакета это изменение не затронет.

Когда Microsoft завершит поддержку Windows 10?

Поддержка популярной операционной системы Windows 10 официально завершится 14 октября 2025 года. Это событие станет решающим для миллионов пользователей по всему миру, поскольку после этой даты компьютеры под управлением Windows 10 перестанут получать обновления безопасности, исправления ошибок и техническую поддержку от Microsoft.

Основной рекомендацией от Microsoft является обновление до Windows 11. Это обновление является бесплатным для всех пользователей, которые ранее приобрели лицензию на Windows 10 или более раннюю версию ОС.

