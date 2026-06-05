АНБ применяет новую ИИ-модель Mythos против Ирана и Китая, хотя называет Anthropic врагом

Агентство национальной безопасности США начало активное внедрение мощнейшей модели искусственного интеллекта Mythos от компании Anthropic. Этот шаг выглядит особенно резонансным, поскольку Министерство обороны США, которое непосредственно контролирует работу АНБ, официально внесло стартап в черный список.

Высокопоставленные чиновники Пентагона прямо называют Anthropic "риском для цепи поставок". Однако потребности киберразведки, похоже, оказались весомее бюрократических запретов и внутренних конфликтов, сообщает издание Financial Times.

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Искусственный интеллект вместо хакеров

Конфликт между оборонным ведомством и разработчиками ИИ обострился в феврале 2026 года. Тогда Пентагон потребовал от Anthropic предоставить полный доступ к модели Claude для любых законных целей, включая массовую слежку и создание автономных систем вооружения.

Компания отказалась выполнять эти требования, пытаясь установить этические ограничения на использование своих технологий. Вместо этого OpenAI очень быстро объявила, что именно она будет сотрудничать с Пентагоном в сфере обороны, за что поплатилась большим оттоком пользователей, которые сбежали в Claude.

Несмотря на этот публичный разрыв, АНБ, похоже, нашло способ не только получить доступ к инструментам Anthropic, но и привлечь специалистов компании для настройки системы. Более того, это происходит, вероятно, с согласия самой Anthropic.

По данным источников FT, компания направила в штаб-квартиру АНБ шесть инженеров передового развертывания. Эти специалисты помогают спецслужбе интегрировать Mythos в существующие системы и адаптировать алгоритмы под специфические потребности разведки.

Хотя официально стороны не комментируют, принимают ли инженеры непосредственное участие в активных операциях, функционал модели четко указывает на ее предназначение. Mythos способна выявлять тысячи критических уязвимостей в программном обеспечении, которые ранее оставались незамеченными.

Лучший способ создать надежную защиту – это подготовить мощное нападение,

– прокомментировал источник, близкий к Anthropic.

Использование искусственного интеллекта для наступательных операций открывает новые возможности для проникновения в защищенные сети противников, в частности Китая и Ирана. Модель Mythos оказалась настолько эффективной в поиске "дыр" в безопасности, что Anthropic ограничила доступ к ней только для 40 избранных организаций.

Разработчики утверждают, что наступательный потенциал этой технологии слишком опасен для широкой общественности. Однако ситуация выглядит несколько противоречивой: компания, которая публично выступала против военного использования ИИ, теперь помогает создавать инструменты для цифровых атак.

Если Mythos не будет использоваться для создания атакующих агентов, противники сами найдут способ это сделать,

– заявил собеседник издания, объясняя логику сотрудничества со спецслужбами.

Стоит также отметить, что еще в апреле другое издание, Axios, также сообщало, что АНБ использует Mythos, несмотря на черный список. Однако тогда речь шла о "сканировании собственных сред на наличие уязвимостей безопасности, которые могут быть использованы", а не о наступательных возможностях и поиске уязвимостей у вражеских государств.

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Пока Anthropic расширяется, Трамп начинает регулировать ИИ

На фоне этих событий президент Дональд Трамп подписал новый указ, который вводит механизмы проверки безопасности ИИ-моделей перед их релизом. Документ обязывает ведомства создать специальный координационный центр по кибербезопасности ИИ. Ранее, напомним, он выступал за отмену ограничений, проверок и любых других преград, которые тормозят развитие ИИ и мешают обгонять китайцев на этом рынке.

Между тем Anthropic планирует расширить доступ к Mythos для 150 дополнительных организаций в 15 странах мира, среди которых упоминают и Индию, пишет IndiaToday. Несмотря на официальные заявления о "рисках", американское правительство фактически становится главным полигоном для испытания самых опасных цифровых разработок современности.