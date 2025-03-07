Оба "Вояджера" проживут дольше, поскольку NASA выключает еще больше приборов на борту

Спустя почти 50 лет после запуска космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" все еще странствуют по межзвездному пространству. За эти годы они столкнулись со многими трудностями, в частности потерей многочисленных функций, которые принесли в жертву ради продолжения работы зондов. Теперь NASA говорит, что вынуждено попрощаться с еще большим количеством функций, чтобы продлить срок их службы.

Детали

25 февраля Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) выключила подсистему космических лучей "Вояджера-1". 25 марта инженеры планируют выключить прибор низкоэнергетических заряженных частиц "Вояджера-2", сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление NASA.

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С момента запуска "Вояджеры" были рок-звездами дальнего космоса, и мы хотим, чтобы так было как можно дольше. Но электрическая энергия заканчивается. Если мы сейчас не выключим приборы на каждом "Вояджере", им, вероятно, хватит энергии лишь на несколько месяцев, прежде чем нам придется объявить о завершении миссии,

– сказала Сюзанна Додд, которая руководит проектом в JPL.

Оба аппарата работают на радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые используют изотопы плутония-238. Они радиоактивно распадаются, чем поставляют энергию для работы бортовых приборов и компьютеров. К сожалению, генераторы теряют примерно четыре ватта мощности каждый год, а это значит, что их дни сочтены.

Каждый зонд будет продолжать работать с тремя научными приборами на борту. Еще по семь приборов были выключены в предыдущие годы. В последнем таком случае, о котором мы писали в октябре прошлого года, NASA выключило плазменный научный инструмент "Вояджера-2" из-за ухудшения производительности.

Несмотря на все, оба космических аппарата постоянно сталкиваются с проблемами:

Сначала "Вояджер-1" целых семь месяцев не работал должным образом, посылая очень странные сигналы. В конце концов, в июне 2024 года проблема была исправлена. Аналогичная проблема возникала два года назад.

Затем "Вояджер-2" обесточился на две недели после того, как три года назад нуждался в технической помощи.

Кроме того, нельзя не вспомнить ситуацию, когда антенны одного из аппаратов временно направились в другую сторону, что сделало невозможным нормальное общение с ним.

NASA все еще придает большое значение зондам "Вояджер". Каждую минуту, проведенную в космосе, они исследуют регион, где раньше не бывал ни один космический корабль. К сожалению, каждый такой день может стать для них последним. Ученые делают буквально все возможное, чтобы растянуть их исследование как можно дольше и собрать максимально много информации о том, что происходит за пределами нашей Солнечной системы.