Вот все, что вам может понадобиться на случай отключения электроэнергии
Украинцы прекрасно усвоили, что нужно иметь в доме на случай отключения электроэнергии, но не все уже подготовились к отключениям. Чтобы риск блэкаута не мешал вам работать и жить, лучше подготовиться заранее. Напоминаем о важном перечне вещей, которыми стоит запастись, ведь ситуация может развиваться по-разному.
Вероятно, Россия не оставит попыток оставить нас без света и в этом году, поэтому Техно 24 подготовил перечень базовых гаджетов и вещей, которые нужно иметь дома на случай отключения света.
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1. Осветительные приборы
Первой и главной необходимостью во время отключения электроэнергии является достаточное освещение. Хотя обычно используют фонарики, лампы и свечи, подумайте о приобретении ручного фонарика или универсального осветительного и аварийного инструмента, который имеет функции зарядки телефона и радио. Убедитесь, что эти предметы легко доступны в случае отключения электроэнергии.
В интернете можно приобрести множество различных светодиодных ламп с питанием от USB, которые можно будет подключить к павербанку и которые не будут потреблять много энергии. Кроме того, стоит запастись набором небольших ламп, которые крепятся к поверхности – их можно разместить в разных комнатах, ванне, туалете или кухне, чтобы иметь свет даже тогда, когда электричество отсутствует.
2. Источники питания.
- Позаботьтесь о том, чтобы дома был запас различных батареек, включая 9В, D, C, AA и AAA типов – все, чего может потребовать ваша техника.
- Портативный павербанк – обязательное устройство дома. Он пригодится вам, когда не будет света. Как правильно выбрать павербанк для смартфона, читайте в нашем материале.
- Для того, чтобы домашний интернет был автономный, лучше приобрести отдельный павербанк, или источник бесперебойного питания для роутера. Как сделать так, чтобы интернет дома работал даже без электроэнергии, читайте здесь.
- Не забудьте и про ноутбук. Если вы работаете из дома, то стоит обеспечить отдельным питанием и его. Для этого подойдет павербанк, но он должен обладать определенными характеристиками. Как выбрать павербанк для ноутбука, можете прочитать в этой статье.
- На случай длительных отключений рассмотрите возможность приобретения резервного генератора, если вы живете в доме. О том, как правильно выбрать генератор для дома мы ранее писали вот здесь.
- Если вы живете в квартире, разумным решением будет приобретение портативной зарядной станции. Здесь следует посчитать сколько устройств вам нужно заряжать и каким из них понадобится постоянное потребление энергии. Вот советы, как это сделать правильно. Зная это, вы сможете выбрать ту или иную станцию. На что обратить внимание при выборе станции, читайте в отдельной статье посвященной этой теме.
3. Отопление.
Об осенне-зимнем периоде следует подумать на перед. Тепло вам будет необходимо для приготовления пищи и поддержания достаточной температуры в помещении. Резервные источники питания могут поставлять электроэнергию для портативных приборов, таких как обогреватели и плиты.
Кроме того, портативные пропановые грили и обогреватели могут служить аварийными источниками тепла. Однако они требуют четкого соблюдения строгих правил безопасности, поэтому не лишним будет купить в квартиру или дом дополнительный огнетушитель и держать его поблизости.
Желательно иметь под рукой запас одеял, спальных мешков и теплой одежды. Разумным будет приобретение специального термобелья и химических грелок для рук и ног. Если эти вещи не понадобятся вам, их всегда можно взять с собой на прогулку или в поход.
4. Питьевая вода
Обеспечьте себя надежным источником чистой питьевой воды во время отключения электроэнергии: держите под рукой ящик воды в бутылках или бутылях, регулярно проверяйте срок годности и используйте кувшин с фильтром для воды.
Не лишним будет приобрести специальные таблетки для очистки воды от загрязнений, или соломинку LifeStraw.
5. Еда, что не портится
Важно иметь в доме продукты, которые не портятся и не нуждаются в охлаждении. Это могут быть консервы, сушеные продукты, закуски и не забудьте про напитки и корм для домашних животных.
Регулярно меняйте продукты, чтобы предотвратить их порчу, или же подумайте о приобретении наборов продуктов на случай чрезвычайных ситуаций, предназначенных для длительного хранения, обычно их можно приобрести в магазинах, торгующих туристическим и походным снаряжением.
6. Основные медицинские средства
Убедитесь, что ваша аптечка хорошо укомплектована для оказания первой медицинской помощи при распространенных травмах и неотложных состояниях.
В нее должны входить:
- антисептические салфетки,
- мази с антибиотиками,
- лейкопластырь,
- тепловые и холодовые пакеты,
- пинцет,
- ватные палочки,
- лекарства,
- термометр,
- ножницы,
- латексные перчатки и прочее.
Регулярно проверяйте и пополняйте запасы при необходимости.
7. Устройства связи
Хотя мобильные телефоны незаменимы, подумайте об альтернативных способах связи во время отключения электроэнергии. Инвестируйте в набор аккумуляторных двусторонних радиостанций для семейного общения. Кроме того, ручной радиоприемник может предоставить жизненно важные новости о местных и глобальных событиях, а также стать источником развлечений.
Позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме или квартире был спутниковый или оптоволоконный интернет. Узнайте у своего провайдера есть ли возможность провести к вашему дому именно такой интернет. Дополнительно убедитесь, что ваш павербанк может быть источником питания для роутеров и у вас есть специальные переходники – позволит вам иметь интернет в доме даже тогда, когда не будет света.
8. Утилизация отходов
Подготовьтесь к утилизации отходов при отсутствии функционирующих туалетов: запаситесь мешками для мусора, кухонными полотенцами, туалетной бумагой, антибактериальными салфетками и дезинфицирующим средством для рук.
Застежки-молнии помогут надежно закрыть контейнеры для мусора. Наличие нескольких мусорных баков, готовых к использованию, обеспечит надлежащее управление отходами, а это может быть очень важно.
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Подготовка к отключению электроэнергии с помощью этих необходимых вещей может существенно улучшить вашу безопасность и комфорт в сложные времена. Не забывайте регулярно проверять и поддерживать в надлежащем состоянии свои запасы на случай длительных отключений электроэнергии, чтобы они были готовы, когда это потребуется больше всего.