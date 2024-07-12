О чем новая соцсеть

В последние годы четко прослеживается тренд к простоте и минимализму: BeReal, где вы публикуете все таким, как оно есть, не накладывая никаких фильтров; кнопочные телефоны-лягушки, которые не имеют больших сенсорных экранов для бездумного листания TikTok; фотоаппараты-мыльницы, которые молодежь уже называет "винтажными". И конечно же, всех достали перегруженные социальные сети, где пользователи буквально тонут среди кучи ненужных функций, рекламы и рекомендаций незнакомых людей.

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Теперь молодые люди могут получить представление о тех первых, простых социальных сетях благодаря новому приложению под названием noplace, которое воссоздает некоторые аспекты Myspace более чем через десять лет после того, как тот стал самым посещаемым сайтом в США. Приложение было официально запущено в начале этого месяца, и за короткое время заняло первое место в App Store.

Сервис noplace позиционирует себя как альтернативу основным алгоритмам социальных сетей и культуре создателей, что с ними связана.

Я скучала по тому, какими были социальные сети раньше. Там, где они были действительно социальными, люди публиковали случайные обновления о своей жизни. У вас было ощущение того, где люди находятся во времени и пространстве,

– рассказывает основательница проекта Тиффани Чжонг.

Хотя Чжонг говорит, что ей никогда не пришлось испытать Myspace на собственном опыте — она училась в начальной школе во время его пика в начале 2000-х годов – noplace удалось воплотить многие из характерных элементов платформы. Каждый пользователь начинает с короткого профиля, где он может добавить личные данные, такие как статус отношений и возраст, а также заполнить раздел "о себе" в произвольной форме. Пользователи также могут поделиться своими интересами и подробно описать, что они сейчас смотрят, играют, читают и слушают. Кроме того, они могут вставлять клипы песен. Существует даже тот самый "Топ-10" для выделения ваших лучших друзей, хотя неясно, знает ли поколение зумеров о том, сколько травм эта особенность Myspace наносила своим пользователям.

Конечно, Myspace был на пике популярности задолго до того, как приложения для смартфонов с унифицированным "языком дизайна" стали доминирующей средой для просмотра социальных сетей. Но легко настраиваемые профили noplace, все еще способны передать атмосферу кастомного HTML и противоречивых цветовых схем, которые выедали глаза и отличали многие страницы на Myspace и в целом в интернете начала 2000-х годов.



Приложение noplace позволяет выделить десятку ваших лучших друзей / Фото noplace

Есть и другие привычные особенности. Все новые пользователи автоматически становятся друзьями Чжонг, что она подтверждает кивком на Тома Андерсона, также известного как "Myspace Tom". Приложение поощряет пользователей добавлять свои интересы, так называемые "звезды", и искать друзей-единомышленников.

Несмотря на большое сходство (приложение даже сначала называлось "nospace"), Чжонг говорит, что noplace – это больше, чем просто воспроизведение вида и ощущения Myspace. Сервис имеет сложную схему геймификации, где пользователи получают внутренние значки за достижение различных "уровней" по мере того, как они все больше пользуются приложением. Эта система нигде не объясняется, но разработчица говорит, что она намеренно "размыта", а уровни примерно соответствуют различным действиям, таким как написание на стенах друзей и взаимодействие с публикациями других пользователей. Существует также массивная центральная лента, похожая на X (Twitter), где пользователи могут публиковать быстрые обновления всем остальным.

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Он уже живет своей жизнью

По словам Чжонг, это может показаться несколько хаотичным, но первые пользователи уже используют новый сервис "в неожиданные способы".

Около 20% постов за последнюю неделю были вопросами. Видение того, что мы строим, на самом деле становится социальной поисковой системой. Все думают, что это похоже на социальную сеть, но поскольку люди уже задают вопросы ... мы создаем функции, где вы можете задавать вопросы и получать на них ответы с краудсорсинга,

– говорит Чжонг, сравнивая это с тенденцией использования TikTok и YouTube как поисковой системы.

Можно ли это назвать положительным сигналом? Пока трудно сказать. Тот же Threads от Meta, который является аналогом Twitter, сейчас эволюционировал к похожему этапу – люди пока не определились окончательно, что происходит, и для чего им новый сервис, а потому просто задают вопросы на разные темы, в надежде поднять обсуждение и активность. Приведет ли это к чему-то, покажет только время.

Объясняя разницу между ее соцсетью и конкурентами, Чжонг говорит, что это не вопрос "коммутируемой связи, что заставляет разделять онлайн и офлайн", а вопрос приоритетности самовыражения над прикрытием. "Вы просто гонитесь за количеством подписчиков вместо того, чтобы быть настоящими собой", – говорит автор проекта. "Вполне понятно, почему социальные сети так эволюционировали, но это медиаплатформы. Это уже не социальная сеть". Она же хочет вернуть именно эпоху настоящих соцсетей.