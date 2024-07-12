Про що нова соцмережа

Останніми роками чітко прослідковується тренд до простоти й мінімалізму: BeReal, де ви публікуєте все таким, як воно є, не накладаючи жодних фільтрів; кнопкові телефони-жабки, які не мають великих сенсорних екранів для бездумного гортання TikTok; фотоапарати-мильниці, які молодь уже називає "вінтажними". І звісно ж, усіх дістали перевантажені соціальні мережі, де користувачі буквально тонуть серед купи непотрібних функцій, реклами й рекомендацій незнайомих людей.

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Тепер молоді люди можуть отримати уявлення про ті перші, простіші соціальні мережі завдяки новому додатку під назвою noplace, який відтворює деякі аспекти Myspace більш ніж через десять років після того, як той став найбільш відвідуваним сайтом у США. Додаток був офіційно запущений на початку цього місяця, і за короткий час посів перше місце в App Store.

Сервіс noplace позиціонує себе як альтернативу основним алгоритмам соціальних мереж та культурі творців, що з ними пов'язана.

Я сумувала за тим, якими були соціальні мережі раніше. Там, де вони були справді соціальними, люди публікували випадкові оновлення про своє життя. У вас було відчуття того, де люди перебувають у часі та просторі,

– розповідає засновниця проєкту Тіффані Чжонг.

Хоча Чжонг каже, що їй ніколи не довелося випробувати Myspace на власному досвіді — вона вчилася в початковій школі під час його піку на початку 2000-х років – noplace вдалося втілити багато з характерних елементів платформи. Кожен користувач починає з короткого профілю, де він може додати особисті дані, такі як статус стосунків і вік, а також заповнити розділ "про себе" у довільній формі. Користувачі також можуть поділитися своїми інтересами й детально описати, що вони зараз дивляться, грають, читають і слухають. Крім того, вони можуть вставляти кліпи пісень. Існує навіть той самий "Топ-10" для виділення ваших найкращих друзів, хоча неясно, чи знає покоління зумерів про те, скільки травм ця особливість Myspace завдавала своїм користувачам.

Звичайно, Myspace був на піку популярності задовго до того, як додатки для смартфонів з уніфікованою "мовою дизайну" стали домінуючим середовищем для перегляду соціальних мереж. Але профілі noplace, які легко налаштовуються, все ще здатні передати атмосферу кастомного HTML і суперечливих кольорових схем, які виїдали очі й вирізняли багато сторінок на Myspace і загалом в інтернеті початку 2000-х років.



Застосунок noplace дозволяє виділити десятку ваших найкращих друзів / Фото noplace

Є й інші звичні особливості. Всі нові користувачі автоматично стають друзями Чжонг, що вона підтверджує кивком на Тома Андерсона, також відомого як "Myspace Tom". Додаток заохочує користувачів додавати свої інтереси, так звані "зірки", й шукати друзів-однодумців.

Попри велику схожість (додаток навіть спочатку називався "nospace"), Чжонг каже, що noplace – це більше, ніж просто відтворення вигляду і відчуття Myspace. Сервіс має складну схему гейміфікації, де користувачі отримують внутрішні значки за досягнення різних "рівнів" у міру того, як вони усе більше користуються додатком. Ця система ніде не пояснюється, але розробниця каже, що вона навмисно "розмита", а рівні приблизно відповідають різним діям, таким як написання на стінах друзів та взаємодія з публікаціями інших користувачів. Існує також масивна центральна стрічка, схожа на X (Twitter), де користувачі можуть публікувати швидкі оновлення всім іншим.

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Він уже живе своїм життям

За словами Чжонг, це може здатися дещо хаотичним, але перші користувачі вже використовують новий сервіс "у несподівані способи".

Близько 20% постів за останній тиждень були запитаннями. Бачення того, що ми будуємо, насправді стає соціальною пошуковою системою. Всі думають, що це схоже на соціальну мережу, але оскільки люди вже ставлять запитання... ми створюємо функції, де ви можете ставити запитання й отримувати на них відповіді з краудсорсингу,

– каже Чжонг, порівнюючи це з тенденцією використання TikTok і YouTube як пошукової системи.

Чи можна це назвати позитивним сигналом? Поки важко сказати. Той же Threads від Meta, який є аналогом Twitter, зараз еволюціонував до схожого етапу – люди поки що не визначилися остаточно, що відбувається, і для чого їм новий сервіс, а тому просто ставлять питання на різні теми, в надії підняти обговорення й активність. Чи приведе це до чогось, покаже лише час.

Пояснюючи різницю між її соцмережею та конкурентами, Чжонг каже, що це не питання "комутованого зв'язку, що змушує розділяти онлайн і офлайн", а питання пріоритетності самовираження над прикриттям. "Ви просто женетеся за кількістю підписників замість того, щоб бути справжніми собою", – каже авторка проєкту. "Цілком зрозуміло, чому соціальні мережі так еволюціонували, але це медіаплатформи. Це вже не соціальна мережа". Вона ж хоче повернути саме епоху справжніх соцмереж.