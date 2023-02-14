Новая функция управления хранилищем в Viber позволяет пользователям очищать кэш приложения или выбирать медиафайлы, которые нужно удалить, чтобы освободить место. Как сообщает 24 Канал, управление хранилищем покажет, сколько места Viber занимает на устройстве, сколько свободного места для хранения осталось и сколько занимает медиасодержимое каждого отдельного чата и канала.

Читайте на сайте Какую информацию безопасно делиться в чате вашего дома в Viber, а что лучше не распространять

Важные моменты работы функции

Пользователи могут выбрать и удалить отдельные файлы в конкретном чате и канале или освободить место путем удаления всех файлов в нем. При этом файлы будут удалены на телефоне и других пользовательских устройствах, однако останутся у собеседников.

Если человек уже скачал на телефон файлы, полученные через приложение, эти файлы останутся сохраненными на устройстве. В противном случае удаление будет необратимым.

История текстовых сообщений в чатах при удалении файлов мультимедиа остается доступной.

Кэш и медиафайлы каналов тоже можно удалять. Они будут обновляться, если пользователь снова пролистает ленту сообщений.

Как управлять хранилищем в Viber

Для перехода к функции нужно зайти в меню:

В Viber выберите "Дополнительно"; Далее нажмите "Параметры"; Выберите раздел "Память".

Чтобы освободить еще большее место на телефоне, в Viber можно очистить историю сообщений любого чата. Поскольку Viber не сохраняет содержимое каких-либо персональных или групповых чатов на своих серверах, это действие необратимо для пользователя.

Интересно Как сохранить конфиденциальность в мессенджере и обезопасить собственные данные от мошенников

Для очищения истории сообщений в чате:

Нажмите чат в общем списке; Выберите имя чата сверху экрана смартфона; Нажмите "Информация о чате и параметрах"; Выберите пункт "Очистить контент чата".

Важно! Управление хранилищем в Viber станет доступным для мобильных устройств на iOS и Android в ближайшие дни.