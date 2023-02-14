Нова функція керування сховищем у Viber дозволяє користувачам очищувати кеш застосунку або обирати медіафайли, які потрібно видалити, щоб звільнити місце. Як повідомляє 24 Канал, керування сховищем покаже, скільки місця Viber займає на пристрої, скільки вільного місця для зберігання залишилося і скільки займає медіавміст кожного окремого чату та каналу.

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Важливі моменти роботи функції

Користувачі можуть вибрати та видалити окремі файли в конкретному чаті та каналі або звільнити місце шляхом видалення всіх файлів у ньому. При цьому файли будуть видалені на телефоні та інших пристроях користувача, проте залишаться у співрозмовників.

Якщо людина вже завантажила на телефон файли, отримані через застосунок, ці файли залишаться збереженими на пристрої. В іншому разі видалення буде незворотним.

Історія текстових повідомлень у чатах при видаленні медіафайлів залишається доступною.

Кеш та медіафайли каналів теж можна видаляти. Вони будуть поновлюватися, якщо користувач наново пролистає стрічку повідомлень.

Як керувати сховищем у Viber

Для переходу до функції треба зайти в меню:

У Viber оберіть "Додатково"; Далі натисніть "Параметри"; Оберіть розділ "Пам’ять".

Аби звільнити ще більше місця на телефоні, у Viber можна очистити історію повідомлень будь-якого чату. Оскільки Viber не зберігає вміст будь-яких персональних або групових чатів на своїх серверах, ця дія є незворотньою для користувача.

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Для очищення історії повідомлень у чаті:

Клікніть на чат у загальному списку; Оберіть назву чату зверху екрана смартфона; Натисніть на "Інформація про чат і параметри"; Оберіть "Очистити контент чату".

Важливо! Керування сховищем у Viber стане доступним для мобільних пристроїв на iOS та Android найближчими днями.